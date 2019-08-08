«برلماني» يطالب محمد صلاح بالكشف عن حقيقة تبرعه لمعهد الأورام

طالب النائب محمد أبو المجد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، اللاعب الدولى محمد صلاح، بالخروج بنفسه ويعلن عن حقيقة تبرعه لمعهد الأورام، مشيرا إلى ضرورة أن يضع محمد صلاح حدا للأقاويل واللغط المنتشر ما بين أنه تبرع بمبلغ 3 ملايين دولار أو النفي، إذ ربما يكون هناك شخص آخر قد انتحل صفته، وأعلن التبرع ووضع لاعب ليفربول الشهير فى موضع لا يليق به.



وأوضح النائب محمد أبو المجد في تصريحات صحفية، أن خروج محمد صلاح لإعلان الحقيقة سيضع حدا للشائعات التى تتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على حقيقة التبرع بدلا من ترك الأمر بيد من يرددون الشائعات.