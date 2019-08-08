المحرصاوي يهنئ طبيبا بجامعة الأزهر لاختياره عضوا بلجنة المنح العلمية بمنظمة أمريكية

هنأ رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، الدكتور هاني عبد الجواد استشاري جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار بجامعة الأزهر والحاصل على زمالة جراحة العمود الفقري من جامعة (مونتريال) بكندا؛ لاختياره من المنظمة الأمريكية لجراحة العمود الفقري ضمن 22 جراحا من مختلف بلدان العالم عضوا بلجنة الجوائز والمنح الخاصة بالمنظمة.



وأوضحت الجامعة - في بيان اليوم الخميس - أن الدكتور هاني عبدالجواد فاز من قبل بإحدى جوائز المنظمة الأمريكية عام 2018، وتم اختياره في وقت سابق لعضوية لجنة تنظيم المؤتمرات الخاصة بالمجموعة الأمريكية في مختلف بلدان العالم، وتم أيضا اختياره ضمن 17 جراحا للجنة مساعدة الدول النامية في جراحات العمود الفقري.



وحصد عبد الجواد العديد من الجوائز العلمية ونال شهادات التقدير، وتم تكريمه من العديد من الهيئات والمؤسسات العلمية المرموقة، آخرها الأسبوع الماضي من مجلس جامعة الأزهر.