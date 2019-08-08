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سياسي

محمد إسماعيل: تجاوب الدولة مع حادث معهد الأورام يؤكد يقظتها

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:28 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن مصر كلها تلفظ الإرهاب، والـ100 مليون مصري يتمنون زوال هذا الخطر إلى الأبد.

وأشاد النائب في بيان، اليوم، بالجهود التي بذلتها الدولة والتحرك على مختلف الأصعدة فور وقوع الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام وسقوط أكثر من 20 شهيدا وعشرات المصابين.

وتابع: "على الفور، كانت هناك رعاية صحية وتحرك أمني وتوجيهات من جانب الرئيس السيسي بسرعة صرف التعويضات للمصابين وللأسر الشهداء".

ولفت إلى أن الحادث الأخير، كشف حمق وعدوانية الجماعات الإرهابية الضالة، فأعمالها الإجرامية تزيد نبذ وكراهية الناس لها وتدل على عجز وتخلف وتطرف وعدوان، قائلا إن الارهاب ليس فقط مشكلة تعانى منها مصر، ولكنه مشكلة عالمية تواجه بلدان العالم أجمع.

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