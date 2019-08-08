إزالة ورفع 159 حالة إشغال وتعدي في مدينة أسوان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة لإزالة 159 حالة إشغال وتعدي بمناطق السيل والشادر القديم والنفق بنطاق حى شرق.



وصرح بذلك العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان، والذي أكد بأن الحملة نجحت في رفع 130 حالة إشغال، و20 حالة مصادرة مضبوطات متنوعة، وتحرر 6 محاضر إشغال، فضلًا عن تحرير 3 محاضر مخالفة بيئية.



وأشار "رضا" إلى أن الحملة شهدت مشاركة واسعة؛ لتشكيلات أمنية بقيادة اللواء خالد يوسف مساعد مدير أمن أسوان للأمن العام، والمقدم عاطف عبد الله رئيس قسم شرطة المرافق، بجانب مسئولي وممثلي التموين والصحة والحماية المدينة، علاوة على رؤساء الأحياء، بجانب العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية، مُدعَمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة في حملة الإزالة.