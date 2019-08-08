الخميس 08 أغسطس 2019 الموافق 07 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

إزالة ورفع 159 حالة إشغال وتعدي في مدينة أسوان

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:27 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
ads
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة لإزالة 159 حالة إشغال وتعدي بمناطق السيل والشادر القديم والنفق بنطاق حى شرق.

وصرح بذلك العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان، والذي أكد بأن الحملة نجحت في رفع 130 حالة إشغال، و20 حالة مصادرة مضبوطات متنوعة، وتحرر 6 محاضر إشغال، فضلًا عن تحرير 3 محاضر مخالفة بيئية.

وأشار "رضا" إلى أن الحملة شهدت مشاركة واسعة؛ لتشكيلات أمنية بقيادة اللواء خالد يوسف مساعد مدير أمن أسوان للأمن العام، والمقدم عاطف عبد الله رئيس قسم شرطة المرافق، بجانب مسئولي وممثلي التموين والصحة والحماية المدينة، علاوة على رؤساء الأحياء، بجانب العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية، مُدعَمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة في حملة الإزالة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خبير أمني يكشف دور المواطنين في القبض علي منفذي "تفجير الأورام"

منذ ساعتين

"متحاولش ترن عليا".. نص مكالمة شقيق منفذ انفجار معهد الأورام مع إرهابي (تسجيل صوتي)

منذ 40 دقيقة

الداخلية تثأر لشهداء معهد الأورام (تغطية خاصة)

منذ حوالي 3 ساعات

اعترافات الإرهابي حسام عادل بشأن عملية تفجير معهد الأورام (فيديو)

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

الداخلية تثأر لشهداء معهد الأورام (تغطية خاصة)

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

"متحاولش ترن عليا".. نص مكالمة شقيق منفذ انفجار معهد الأورام مع إرهابي (تسجيل صوتي)

ستوديو

في أقل من 5 ساعات من طرحها.. تامر عاشور تريند على اليوتيوب

صورة أثارت العديد من الشائعات حول الفنانة شادية وعلاقتها بهذا الشاب.. شاهد

رغم دعوات مقاطعة حفلتها.. جينيفر لوبز: متحمسة للذهاب إلى مصر

شاهد.. فشل في عدة رياضات ليصبح بطل العالم في "مصارعة أصابع القدم"

رياضة

الإسماعيلي يعلن تعاقده مع إبراهيم أبو اليزيد مدافع فريق الداخلية

مانشستر يونايتد يتخلص من لوكاكو.. وتوتنهام يعزز صفوفه بصفقتين

عودة فيدرر ونادال لمجلس اللاعبين في اتحاد المحترفين للتنس

السبت المقبل.. الزمالك يواجه فريق (6 أكتوبر) وديًا

الرئيس نيوز

"العسكري" السوداني يُسقط حكم إعدام ياسر عرمان ومالك عقار

ما لا تعرفه عن "سنورس".. بلد إرهابيي "معهد الأورام"

إيران: مشاركة إسرائيل في تحالف بحري بالخليج سيؤدي لـ"نتائج كارثية"

بالفيديو: "لقاء الوداع" بين إرهابي حادث معهد الأورام وأسرته

منوعات

جملة بإعلان تسويقي تثير ردود فعل غاضبة في الكويت‎ (فيديو)

دراسة: المراوح أفضل وسيلة للصحة العامة وتقليل حرارة الجسم

علماء يحددون كمية القهوة لمن يعانى من الصداع

سبب تراكم الدهون في منطقة الأرداف

The remote server returned an error: (404) Not Found.

إسلام سياسي

خط سير السيارة الملعونة المستخدمة في تفجير "معهد الأورام" - فيديو

اعترافات الإرهابي "حسام عادل" فى عملية تفجير معهد الأورام - فيديو

مقطع صوتي لشقيق منفذ عملية "معهد الأورام" مع إرهابي

الإرهابي "عبدالرحمن محمود" يودع عائلته قبل تنفيذ عملية "معهد الأورام" - فيديو


زيت وسكر

بشرى سارة لمرضى سرطان الثدي

“دسوقى”: مصر تسعى لنقل خبراتها في الكهرباء لإفريقيا

انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لشهر أغسطس

“الخدمات البيطرية” تكثف حملاتها تزامنًا مع العيد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«التاء المربوطة » والأمن الأسرى
د. محمد عفيفي
الباشا فى الوجدان الشعبى المصرى
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
المزيد

الثقافة

"ثلاثية غرناطة" على طاولة المركز الدولي للكتاب.. غدًا

محاكمة فوق جبال الهيمالايا (قصة)

احتفالًا بعيد الأضحى.. ورشة فنون تشكيلية بـ"ثقافة شمال سيناء"

ثقافة جنوب سيناء تناقش "التسامح في الإسلام"

صفحتنا ع الفيس بوك