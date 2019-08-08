المفتى: جماعات الإرهاب تغزو الفضاء الإلكترونى لاصطياد الشباب (حوار)

أنصح رجل الدين بالابتعاد عن السياسة واستضافة الإعلام غير المؤهلين تسبب أزمات

«مرصد الفتاوى» يتتبع الآراء الشاذة ويرد عليها ويفندها على مدار الساعة

نتصدى للإلحاد بالفكر.. ولدينا إدارة خاصة للرد على «الشبهات» يديرها مختصون



قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية تتصدى للإرهاب والتطرف بالفكر والتفنيد الدقيق للحجج والأباطيل التى يستند إليها دعاة العنف، مشيرًا إلى استعانة الدار بالمتخصصين والباحثين للرد على الاستفسارات والأسئلة التى ترد إليها، خاصة التى تتعلق بقضايا شائكة مثل الإلحاد واللجوء إلى العنف.

وأضاف المفتى، فى حواره مع «الدستور» أن الدار تواكب مستجدات العصر الحديث وثورة الاتصالات عبر التوسع فى انتشارها ووجودها من خلال مختلف الوسائط الإلكترونية، إلى جانب استخدام اللغات الأجنبية فى نشر رسالة الإسلام ومخاطبة المسلمين من جنسيات غير عربية، لافتًا إلى التفاعل مع حجاج بيت الله على مدار الساعة للإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالمناسك وغيرها، عبر خدمة البث المباشر على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، فضلًا عن وجود خط ساخن للدار، وإصدار دليل فقهى جديد يضم أهم الفتاوى المتعلقة بالحج والعمرة.

■ بداية.. ماذا عن دور الإفتاء فى موسم الحج؟ وما حجم التعاون بينكم وبين المؤسسات الدينية الأخرى؟

- تسعى دار الإفتاء للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، ومن هنا أصدرت نسخة جديدة من الدليل الإرشادى المجانى لتوضيح مناسك الحج وشروطه‏ وأركانه‏ ومستحباته، باستخدام الرسوم والأشكال التوضيحية، مع شرح فقهى مبسط وعصرى، يعين الحجيج على أداء الفريضة بشكل صحيح.

وتوزع الدار هذا الدليل على جميع الحجاج قبل السفر من خلال المطارات المصرية، ليكون دليلًا إرشاديًا لهم خلال أداء مناسك الحج، إضافة إلى توفير نسخة رقمية منه على موقع دار الإفتاء على الإنترنت، وأيضًا عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للدار على «فيسبوك».

■ كيف عملتم على توحيد فتاوى الحج؟

- أصدرت الدار دليلًا فقهيًا جديدًا يزخر بجميع الفتاوى المهمة والمنتقاة المتعلقة بفقه وأحكام الحج والعمرة، التى وردت للدار على مدار العقود الماضية من الأحكام والشعائر والقضايا، بأسلوب عصرى يتماشى مع ما جدّ من متطلبات عصرنا فى أمور حياتنا المختلفة، مع بيان الإجابة عنها بأسلوب واضح شامل ومختصر.

كما حرصنا على التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل طباعة كتاب الحج والعمرة الصادر عن دار الإفتاء المصرية، وتوزيعه على الحجاج كمرجعية لهم، لتوحيد الفتاوى بين أعضاء البعثة المصرية، كما يتم التنسيق مع وزارة التضامن، ووزارة السياحة فى هذا الشأن.

كذلك تقدم الدار خدمة البث المباشر عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» لاستقبال أسئلة حجاج بيت الله الحرام يوميًا والرد عليها مباشرة، فضلًا عن الخط الساخن للدار الذى تستقبل عليه الأسئلة هاتفيًا.

■ لننتقل إلى الحديث عن قضية العصر وهى الإرهاب.. ما الدور الذى تؤديه الدار فى هذه المعركة؟

- تسعى التنظيمات والجماعات الإرهابية لنشر فكرها المنحرف بشتى الطرق، خاصة عبر الفضاء الإلكترونى لجذب أكبر عدد ممكن من الشباب من أجل تسميم أفكارهم، وهو ما نتصدى له عبر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، الذى يمكننا من متابعة ما تبثه هذه الجماعات الضالة عن كثب وعلى مدار الساعة، للرد عليه وتفنيده وبيان فساد منهجها.

وتشهد خريطة الجماعات الإرهابية تغييرات من وقت لآخر نتيجة تضارب المصالح بين أعضائها، فتحدث انشقاقات فى صفوفها، وتظهر حركات وجماعات جديدة متطرفة منشقة عن جماعة أخرى، وهو ما نرصده ونواجهه بمنهجية علمية منضبطة.

■ ماذا عن دور لجنة فض المنازعات التابعة للدار؟

- هى لجنة مختصة بتقديم النصح والمشورة لعقد المصالحات وفض المنازعات بين أفراد الأسرة، وهذا الدور الاجتماعى هدفه الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعى والأسرى، عبر الاستعانة بعدد من علماء الشريعة وخبراء علم النفس والاجتماع.

ومن خلال عمل اللجنة لاحظنا ارتفاع عدد المنازعات والخلافات داخل المناطق العشوائية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، منذ عملها عام ٢٠١٢ وحتى الآن، ونعقد ٦ لجان يوميًا لحل النزاعات بواقع ١٥٠ مشكلة شهريًا، وأكثر من ٢٨٠٠ مشكلة سنويًا.

■ هل تسببت البرامج التوعوية لدار الإفتاء فى الحد من ارتفاع الطلاق؟

- دار الإفتاء تولى دورها الاجتماعى أهمية خاصة، حيث لا يقف دورها عند بيان الحكم الشرعى فحسب، بل آثرت وضع السبل التى من شأنها خلق حلول ناجزة فى ظواهر اجتماعية، مثل ظاهرة الطلاق التى باتت تنخر فى المجتمع مؤخرًا.

من أجل ذلك دشنت الدار وحدة الإرشاد الأسرى لحماية الأسرة المصرية، والحفاظ على ترابطها ومحاولة فهم أسباب ودوافع نشوء وتعاظم الرغبة فى إنهاء العلاقة من أحد الطرفين أو كليهما، وتبصير الطرفين بطبيعة العوامل المسئولة عن تصاعد تلك الرغبة، وحث كل طرف على تفهم وجهة نظر ودوافع الطرف الآخر، حتى يتمكن من تقييم الموقف بصورة أكثر موضوعية، ووضع العديد من البدائل والآليات التى تمكنهما من التعامل مع تلك المشكلات بصورة أكثر موضوعية على النحو الذى يمكنهما من التغلب عليها.

ويعد عمل هذه الوحدة إيمانًا منا بأن قضية الطلاق لا تعد مشكلة اجتماعية وحسب، بل هى بمثابة قضية أمن قومى. ذلك أن تفكك الأسر المصرية بالطلاق يعنى ارتفاع عدد المدمنين والمتطرفين والمتحرشين والفاشلين دراسيًا داخل المجتمع.

وتهدف الوحدة بشكل رئيسى إلى خفض نسب الطلاق فى المجتمع، والمحافظة على ترابط الأسر المصرية، وحمايتها من خطر التفكك، وتقديم الدعم لمن هم فى حاجة له.

■ هناك حملات سلفية لمناهضة الإلحاد.. كيف تعمل الدار فى هذا الملف؟

- دار الإفتاء عالجت الكثير من حالات التشوه الفكرى التى طالت الشباب المصرى، عقب حكم جماعة الإخوان، وظاهرة الإلحاد تحتاج إلى علاج عن طريق مواجهة الفكر بمثله لإزالة الشبهات.

لدينا إدارة خاصة للرد على قضايا الإلحاد من خلال باحثين متخصصين للنقاش مع الملحدين، بأساليب علمية وعقلية تتناسب مع طريقة تفكيرهم. كما نعمل من خلال مجموعة آليات لحصار الظاهرة، وأنصح بضرورة أن يكون خطابنا الدينى أكثر اعتدالًا، والعناية بالرسوخ العلمى الذى يناقش تفاصيل القضايا العقدية والفكرية القديمة والمعاصرة، وعدم الانسياق وراء القضايا الهامشية وغير المجدية، وفتح المراكز المتخصصة فى رصد الأفكار والآراء الفقهية والفتاوى المتشددة والشاذة التى تبث عبر الفضاء الإلكترونى وغيره من النوافذ الإعلامية، ومعالجتها من خلال المتخصصين فى المجالات الشرعية والفكرية والعلمية.

وأشدد على نصيحتى بعدم فتح الباب لغير المؤهلين وغير المتخصصين فى البرامج الدينية التى تبثها وسائل الإعلام المختلفة، حيث يتعمد غالبيتهم الإساءة فى توصيل المعلومة الدينية الصحيحة.

وكذلك ضرورة ابتعاد العلماء عن الانخراط فى العمل السياسى وخلط الدين بالسياسة، وترسيخ المنهج الوسطى لمواجهة التشدد.

■ لاحظنا وجود حالة من التفاعل الشديد بين حسابات الدار على «السوشيال ميديا» والجمهور، بسبب آرائها الجريئة مؤخرًا.. ما تعليقك؟

- نولى اهتمامًا كبيرًا بتفاعل دار الإفتاء المصرية على «السوشيال ميديا»، من خلال نشاط المركز الإعلامى، حيث شهدت حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعى تطورًا ملحوظًا نهدف من خلاله إلى مواجهة المتطرفين والمتشددين من أعضاء التنظيمات الإرهابية، على رأسها تنظيم «داعش» الإرهابى، الذى يعمل بكثافة ولديه القدرة على اختراق مواقع كثيرة، نظرًا لنشاطه الكبير على مستوى تجنيد واستقطاب عدد من الفئات العمرية التى تستخدم بكثرة هذه الوسائل الحديثة.

وتعد صفحة دار الإفتاء المصرية «العربية» على «فيسبوك»، النافذة الأكبر والأهم لها، وقد أطلقت فى عام ٢٠١٠، وتحظى بمتابعة أكثر من ٧ ملايين متابع، كما أنها صفحة موثقة، بجانب إطلاق الدار حسابين آخرين بالإنجليزية والفرنسية، لنشر الإصدارات والرسائل لغير الناطقين بالعربية، بهدف الوصول للمسلمين كافة، إضافة إلى تنشيط حسابات الدار على منصات أخرى مثل «إنستجرام» و«تويتر» و«تليجرام» و«جوجل بلس» و«ساوندكلاود» و«يوتيوب».

■ أبدت الإفتاء نشاطًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة خاصة ما يتعلق بالمشاركة المجتمعية للشعب المصرى فى اهتماماته.. كيف حدث ذلك؟

- دار الإفتاء ليست بمعزل عن المجتمع المصرى، والدور الاجتماعى الذى تحرص على القيام به لا يقل أهمية عن الدور الدينى الذى يعد أحد الأدوار الأساسية التى تضطلع بها الدار لخدمة المجتمع المصرى على جميع الأصعدة.

تدعم الدار كل أمر من شأنه المساهمة فى ضمان التماسك الاجتماعى، والمشاركة فى عمليات العمران، والإسهام فى الحضارة الإنسانية المعاصرة.

■ نلاحظ وجود حالة من الجدل تلازم رؤية هلال شهر رمضان والعيد، فما الحل لهذا الأمر؟

- يتوجب على أهل كل بلد اتباع إمامهم فى رؤية الهلال من عدمها، ومن الوارد أن تختلف رؤية الأهلة فى بعض الدول عن بعضها نتيجة اختلاف المطالع الفلكية بينها.

فإذا استحالت رؤية الهلال فى بلد كانت دعوى رؤيته فى بلد آخر غير ملزمة لأهل البلد الأول، ومن المقرر أن رؤية المشرقى حجة على المغربى، لا العكس، ولدينا رؤية علمية وقطعية، أما العلمية فهى ما تقرر شرعًا من أن القطعى مقدَّم على الظنى، أى أن الحساب القطعى لا يمكن أن يعارض الرؤية الصحيحة.

وصدر قرار مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٤، كما اتفقت المؤتمرات الفقهية، مثل مؤتمر جدة وغيره، على الاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية، مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعنى أن الحساب ينفى ولا يثبت، فإذا نفى الحساب القطعى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يَدَّعِيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذ على الرؤية البصرية فى إثبات طلوعه من عدمه.

ماذا عن كواليس مؤتمر إدارة الخلاف الفقهى المقرر عقده فى أكتوبر المقبل؟

- نسعى من خلال مؤتمر هذا العام إلى استثمار حالة الخلاف الفقهى على مدار العصور، من أجل دعم التماسك الاجتماعى والمشاركة فى عمليات العمران والإسهام فى الحضارة الإنسانية المعاصرة، ومن المنتظر مشاركة ٨٥ دولة فى المؤتمر بينها أكثر من ٤٠ دولة من أعضاء أمانة الإفتاء العالمية.

ونهدف إلى دفع التعارف بين العاملين فى المجال الإفتائى إلى درجة أكبر، على اختلاف مذاهبهم، والخروج بمبادرات إفتائية رسمية تدعم الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى، إلى جانب إعلان وثيقة «التسامح الفقهى والإفتائى»، وإعلان آلية لإفادة مؤسسات المجتمع المدنى للاستثمار من الخلاف الفقهى فى مجال حقوق الإنسان وجميع المجالات الاجتماعية والإنسانية.

وسيرتكز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية، يأتى فى مقدمتها محور «الإطار التنظيرى للإدارة الحضارية للخلاف الفقهى».

أما المحور الثانى فهو بعنوان «تاريخ إدارة الخلاف الفقهى.. عرض ونقد»، بينما يناقش المحور الثالث موضوع «مراعاة المقاصد والقواعد وإدارة الخلاف الفقهى.. الإطار المنهجى»، أما المحور الرابع والأخير فعنوانه «إدارة الخلاف الفقهى.. الواقع والمأمول».

