إزالة 147 حالة تعدي على أراضي الدولة وضبط 376 مخالفة بالمنيا

شنت أجهزة الأمن بالمنيا حملة أمنية مكبرة إزالات ضمت أجهزة البحث وشرطة المرافق وشرطة المسطحات المائية بالتعاون مع مسئولي الوحدات المحلية بالمحافظة، نجحت خلالها في ضبط وإزالة 147 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وضبط 366 مخالفة مرافق عامة و10 مخالفات مسطحات مائية.



وتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح حملة أمنية للإزالات، ضمت أجهزة البحث الجنائي، وشرطتي المرافق والمسطحات المائية مدعومة بقوات قتالية من فرق الأمن، وبالتعاون والتنسيق مع مسئولي الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة في إزالة 130 حالة تعدي بالبناء علي أراضي أملاك الدولة، و17 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، وذلك في إطار حملات إزالة التعديات الموجه 13 من حملات حق الشعب



كما ضبطت شرطة المرافق 336 مخالفة مرافق عامة، من بينها مخالفات محلات وورش صناعية، والتعدي علي حرم الطريق، ووجود تشوينات مواد بناء بالشوارع، بجانب مخالفات إشغال طريق من باعة جائلين.



ونجحت شرطة المسطحات المائية في ضبط 10 مخالفات، تتعلق بالصيد الجائر والري بطريقة غير قانونية أو إلقاء مخلفات في نهر النيل وتلويث مياه.