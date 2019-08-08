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رياضة

مانشستر يونايتد يتخلص من لوكاكو.. وتوتنهام يعزز صفوفه بصفقتين

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:12 م
جريدة الدستور
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نجح مانشستر يونايتد في التخلص من مهاجمه روميلو لوكاكو بانتقاله إلى إنتر ميلان في اليوم الأخير للانتقالات الذي شهد العديد من التعاقدات دون إبرام صفقات كبيرة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

وانضم البلجيكي لوكاكو، الذي قضى عامين مع يونايتد بعد انضمامه مقابل 75 مليون جنيه استرليني (91.05 مليون دولار) من إيفرتون، إلى إنتر مقابل صفقة بلغت نحو 80 مليون يورو.

وحرص يونايتد على انتقال المهاجم الذي شعر بخيبة أمل الموسم الماضي، ولا تتناسب طريقة لعبه مع النهج الذي يتخذه المدرب النرويجي أولي جونار سولشار.

وفي ظل عدم نجاح يونايتد في التعاقد مع بديل للمهاجم البلجيكي سيتركز الضغط على الدولي الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد (21 عاما) في إحراز الأهداف مع قيامه بدور محوري أكثر عن دوره السابق.

وأنفق يونايتد بالفعل الكثير من الأموال للتعاقد مع قلب الدفاع هاري مجواير من ليستر سيتي مقابل 80 مليون استرليني ليصبح أغلى مدافع في العالم.

وضم سولشار أيضا الظهير الأيمن أرون وان-بيساكا والجناح دانييل جيمس في حين أن بعض اللاعبين البدلاء قد يرحلون؛ نظرا لأن فترة الانتقالات في باقي أوروبا مستمرة حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

وأبرم توتنهام هوتسبير، الذي اشتهر بعدم عقد أي صفقة خلال فترة الانتقالات العام الماضي قبل بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، صفقتين في اليوم الأخير للانتقالات.

وتعاقد النادي اللندني مع لاعب الوسط الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو من ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار التعاقد بشكل نهائي، وضم أيضا الجناح الشاب رايان سيسينيون (19 عاما) من فولهام مقابل نحو 25 مليون استرليني لمدة خمس سنوات.

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