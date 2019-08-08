مهدي جمعة.. سياسي صاعد يبحث عن رئاسة تونس

قدم رئيس الحكومة التونسية الأسبق مهدي جمعة، رئيس حزب "البديل التونسي"، الأحد الماضي، رسميا أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، المُقرر تنظيمها 15 سبتمبر المقبل، نافيا عقد تحالفات مع الأحزاب الكبيرة في البلاد، مبديا في الوقت ذاته التفاهم في القوى السياسية في تونس.



يحاول مهدي جمعة الفوز بمنصب الرئاسة أول على الأقل المساومة مع المنافسين الآخرين لحجز دور له بالنظام الجديد، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن جمعة المرشح الرئاسي المحتمل:



- ولد جمعة في21 أبريل 1962 بالمهدية، تخرج من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس سنة 1988، وحائز على شهادة الدراسات المعمقة في الهندسة الميكانيكية، وعمل مهندسا لدى شركة أيروسباس، فرع للمجموعة الفرنسية توتال، ثم أصبح لاحقا المدير العام لقسم الطيران والدفاع، وعضو اللجنة التنفيذية.



- منحت ثورة ديسمبر 2010 الفرصة لجمعة لدخول باب السياسية، رغم أن تاريخه السياسي محدود، حيث عين في مارس 2013، وزيرا للصناعة في حكومة رئيس الوزراء علي العريض، لينتقل بعدها في 14 ديسمبر من العام ذاته، إلى منصب رئيسا الوزراء، وكلف بتشكيل حكومة مستقلة ذات كفاءات لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 2014، ونجح في هذا الأمر واستمر في منصبه هذا حتى تقديم استقالته في يناير 2015 للرئيس الراحل السبسي.



- اتجه جمعة بعد ذلك للعمل المنظم محاولا خلق كيان خاص به ليؤسس في 29 مارس 2017 حزب البديل التونسي، ويترأسه.



- أعلن جمعة رسميا خوضه رئاسيات تونس 2019، مؤكدا حصوله على 40 ألف تزكية خلال 48 ساعة فقط من التونسيين وذلك ضمن شروط الترشح لانتخابات الرئاسة بما يؤكد شعبيته القوية.



- يعتبر جمعة من الشخصيات الوطنية التي تحظى بتوافق من قبل التيارات السياسية التونسية، حيث استطاع تشكيل حكومة نجحت في إجراء انتخابات الرئاسة وكذلك البرلمان عام 2014، ما ساعد في نجاح ترتيبات المرحلة الانتقالية.

