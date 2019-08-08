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رياضة

عودة فيدرر ونادال لمجلس اللاعبين في اتحاد المحترفين للتنس

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:09 م
جريدة الدستور
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أخذت حالة التذمر في رياضة تنس الرجال منحى آخر، اليوم الخميس، بعد انتخاب روجر فيدرر ورفائيل نادال ضمن مجلس اللاعبين باتحاد اللاعبين المحترفين إلى جانب النمساوي يورجن ميلتسر.

وجاءت تلك الأنباء عقب استقاله روبن هاسه وجيمي موراي وسيرجي ستاخوفسكي قبل بطولة ويمبلدون عقب اجتماع دام لسبع ساعات بهدف التخلص من مجموعة من المشكلات بما في ذلك تحديد بديل لجاستن جيميلستوب الممثل السابق للاعبين.

وذكر بيان صادر عن اتحاد اللاعبين المحترفين "سيبدأ هؤلاء اللاعبين في القيام بأدوارهم على الفور وحتى نهاية الدورة الحالية والتي تمتد حتى بطولة ويمبلدون 2020".

ولم يتم شغل منصب ممثل المدربين الذي اصبح شاغرا بعد رحيل دانييل بايبردو في يوليو الماضي.

وطاردت الخلافات مجلس اتحاد اللاعبين المحترفين، الذي يرأسه نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، هذا العام منذ فشل رئيس اتحاد اللاعبين كريس كيرمود في كسب الدعم اللازم لحصوله على فترة جديدة.

وتشمل الموضوعات الأخرى توزيع الجوائز المالية.
وكان جيميلستوب أحد هؤلاء الذين وقفوا ضد كيرمود لكنه استقال في مايو الماضي عقب تعرضه لضغوط للقيام بذلك بعد تقدمه بطعن
ضد اتهام وجه إليه بالقيام باعتداء.

وواصل اللاعب الأمريكي السابق مساعيه لتبرئة ساحته.

وكان السويسري فيدرر، الذي نال 20 لقبا للبطولات الأربع الكبرى، رئيسا سابقا لمجلس اللاعبين بينما شغل الاسباني نادال، الذي نال 18 لقبا كبيرا، منصب نائب الرئيس في 2012.

ويتألف مجلس اللاعبين، الذي يمثل اللاعبين في هيكل الادارة المشتركة لاتحاد اللاعبين المحترفين، من 12 عضوا بما في ذلك ستة أعضاء من بين أول 100 في التصنيف العالمي لفردي الرجال.

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