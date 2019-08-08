محافظ الوادي الجديد: تنفيذ تجربة "لجمع القمامة من المنبع"

قرر محافظ الوادي الجديد، تطبيق تجربة جمع القمامة من المنبع بحي البستان بالخارجة، كمرحلة أولى لجمع القمامة من الوحدات السكنية مباشرة، مع تعميم التجربة على باقي الأحياء في حال نجاحها، وتخصيص المعدات اللازمة لمدة ثلاثة أيام لرفع أي مخلفات وتمهيد الأماكن التي تستلزم ذلك بالحي.



وأكد المحافظ - خلال لقائه مساء اليوم مع أهالي حي البستان لمناقشة مشكلاتهم وحلها بما يتفق مع خطط التنمية والتطوير بالمحافظة - ضرورة إعادة طرح المحال التجارية بحي البساتين مع زيادة مدة الإيجار حتى عشر سنوات لمنح المؤجر وقت كافي لافتتاح المحل واستعادة ما ينفقه.



ووجه المحافظ بتخصيص أرض لإقامة دار مناسبات وإصدار قرار التخصيص فور تجميع الأهالي تكاليف البناء والإجراءات، كما وافق على إعادة طرح الأرض المخصصة لإقامة مخبز بحي البستان في حال عدم قيام المتقدم الحالي بالبدء في الإنشاء والجدية في التنفيذ.