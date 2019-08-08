تنفيذ 1750 حكم قضائي مختلف وضبط 5 سلاح ناري غير مرخص في المنيا

تمكنت حملة أمنية مكبرة ضمت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمدن ومراكز المحافظة من تنفيذ 1750 حكم قضائي مختلف، وضبط 5 قطع سلاح ناري غير مرخصة.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام بالتعاون والتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي في مراكز ومدن المحافظة التسع في ضبط وتنفيذ 1750 حكم قضائي مختلف من بينها أحكام جنائية وحبس جزئي ومستأنف.



وضبطت أجهزة البحث الجنائي 5 قطع سلاح ناري (فرد رصاص وخرطوش محلية الصنع) غير مرخصة، بحوزة عدد من المتهمين، فتم التحفظ عليها، وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.