السبت المقبل.. الزمالك يواجه فريق (6 أكتوبر) وديًا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى خوض لقاء ودي بعد غد السبت أمام فريق 6 أكتوبر، وذلك على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" بمقر النادي.



ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام فريق ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، والمقررة إقامتها يوم الجمعة 16 أغسطس الجاري.



كما قرر الجهاز الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات يوم الأحد المقبل الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد قرار تأجيل لقاء الزمالك أمام بطل الصومال من يوم الأحد المقبل إلى 16 أغسطس.