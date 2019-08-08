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الثقافة

"ثلاثية غرناطة" على طاولة المركز الدولي للكتاب.. غدًا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:00 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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يقيم المركز الدولى للكتاب، غدا الجمعة، لقاءً يجتمع به فريق المناقشة حول رواية "ثلاثية غرناطة" للأديبة الراحلة رضوى عاشور، بقمر المركز، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

"ثلاثية غرناطة" هي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكاتبة رضوى عاشور، وهم على التوالي: غرناطة - مريمة - الرحيل.

وتدور الأحداث في مملكة غرناطة بعد سقوط جميع الممالك الإسلامية في الأندلس، وتبدأ أحداث الثلاثية في عام 1491م، وهو العام الذي سقطت فيه غرناطة بإعلان المعاهدة التي تنازل بمقتضاها (أبو عبد الله محمد الصغير) آخر ملوك غرناطة عن ملكه لملكي قشتالة وأراجون، وتنتهى بمخالفة آخر أبطالها الأحياء (عليّ) لقرار ترحيل المسلمين حينما يكتشف أن الموت في الرحيل عن الأندلس وليس في البقاء.

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