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عالم

رئيس الوزراء الكندي يهنئ "فون دير لاين" على انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:58 م
جريدة الدستور
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هنأ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم الخميس أورزولا فون دير لاين على انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية، حيث ستتولى منصبها اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين ترودو وفون دير لاين، حيث أكدا العلاقة القوية والقيم المشتركة بين كندا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعم التعددية والنظام الدولي القائم على القواعد.

كما رحبا بالاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي وفرص النمو الاقتصادي والازدهار التي توفرها لكل من كندا والاتحاد الأوروبي.

وناقش المسؤولان - خلال الاتصال - المساواة بين الجنسين، حيث أثنى رئيس الوزراء ترودو على الرئيسة المنتخبة فون دير لاين لخططها لبناء مفوضية أوروبية متوازنة بين الجنسين.

وأشاد ترودو بالتعاون الوثيق مع رئيس المفوضية الأوروبية الحالي جان كلود يونكر، مؤكدا التزام كندا للرئيسة المنتخبة فون دير لاين بمواصلة تعميق الشراكة بين كندا والاتحاد الأوروبي بشأن مجموعة واسعة من المصالح المتبادلة ومواجهة التحديات العالمية الحالية.

ووافق البرلمان الأوروبي - الشهر الماضي وبأغلبية الأصوات - على تعيين السياسية الألمانية أورزولا فون ديرلاين رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وستترأس فون دير لاين أكثر من 30 ألف شخص يعملون في المفوضية المسؤولة عن طرح مقترحات القوانين ومراقبة الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها تشارك في تحديد روتين الحياة اليومية لأكثر من 500 مليون أوروبي.

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