محاكمة فوق جبال الهيمالايا (قصة)

جلس القضاة الثلاثة خلف المنصة، وأنا خلف القضبان، لحيتي مبعثرة من كثرة عبث أطرافي بها. للنظرة الأولى، ورغم بؤس المشهد، وما فيه من تفاصيل تقبض الروح، إلا أني كدت أن أضحك، إذ أنَّ القضاة كانوا متشابهين جدا في الشكل والحجم، ويشبهونني، مع اختلافات بسيطة تتمثل في أن الأوسط كان أصلع، ومن على يساره شعره أشيب، ومن على اليمين أصغر سنا ويرتدي نظارة طبية.



على أية حال تمالكت أعصابي، وعدت أتمعن في جلالة المشهد، ودوري هنا، ولأول مرة مجرم مدان، لا يمكنني أن أنكر جريمتي، رغم أنه لم يكن لي تاريخ سابق من الإجرام، بل بالعكس، كل من يعرفني يشهد أنني لم أؤذي هرة حتى طوال حياتي.



طرق الأصلع بالمطرقة الخشبية عدة مرات حتى يصمت الحضور، وبدأت المحاكمة.



المتهم: فلان الفلاني ابن فلان موجود؟ أجبته: تمام يا أفندم.



أنت متهم باحتجاز وتعذيب رفيقك.. هل لديك ما تقوله ردا على تلك التهمة المنسوبة لك؟



- نعم احتجزته، لقد كان يستحق ذلك، أنتم لا تعرفونه كما أعرفه.



رد القاضي الأصلع: لكن رفيقك وحسب الشهود كان الأقرب لك، والجميع يقر بأنه لم تكن هناك خلافات بينكما أبدا.. ما الذي جعلك تقدم على هذا الفعل المؤثم بالقانون؟



- سيدي القاضي.. القانون!.. هذه العبارات المنمقة المكتوبة على أوراق محفوظة ولها مكانة كبيرة ليس لها روح لتفهم. نعم.. أنا أقر بجرمي، وأعترف أني أستحق العقوبة، ولكن قبل ذلك يجب أن أقص ما حدث، ربما أنتم قد تفهمون.



تهامس القضاة، تمايل الأصلع على اليمين وعلى اليسار في حركات يبدو أنها اعتادها، حتى أنني ظننت أنه لم يخبرهم شيئا، ولكن فقط كان يمثل الدور.



أنا شاب عادي، أعيش حياة عادية جدا، ومن أسرة بسيطة، رفيقي هذا كان معي في كل شيء، وأنا معه، لا أذكر مرة واحدة كان أحدنا دون الآخر، كان هناك فارق وحيد بيني وبينه، هو حالم جدا، طموح لأقصى درجة، قاومته كثيرا، لأنه كان يضرني بهذا، إذ أننا تعاهدنا ضمنيا أن نكون معا في كل شيء، وفي الأخير، اضطررت أن أقدم على فعلتي تلك. أنا لست مخطئ، وإن كنت أشعر ببعض الغرابة من فعلتي...



وهل ما تقول سبب كاف لكي تحتجزه حتى كاد أن يموت، وأن تتركه هناك خلف الأسوار كل تلك الفترة؟



- عذرا سيدي القاضي، لم أنته من الحكاية، حينما كنا صغارا، وكنا نلعب كرة القدم، وكنت أركض كان يشعر بالتعب لأجلي، وحينما وقف هو لأول مرة يلقي كلمة في الطابور الصباحي، كنت أشعر بنبضاته وكأن صدري يهتز مثل السماء حينما يضربها الرعد، والنهر الساكن حينما يستقبل في جوفه حجرا، لا أذكر مرة واحدة أقدم هو فيهل على شيء، أو أنا، ولم نكن معا، لكن في الأخير اضطررت أن أكون نذلا معه.



فتاة يا سيدي القاضي.. فتاة دخلت بيننا، وكما تعلم، فإن الواحد منا إذا أحب امرأة قلبت حياته رأسا على عقب، حتى يصير الحكيم بلا عقل.



في أحد الأيام رأى فتاة جميلة، أعجبته جدا، وأحبها، وأنا رفضت ذلك بشدة، لكنه لم يستمع لي، تصرف من تلقاء نفسه، ما حدث لم أرغب فيه، أنا لست وصيا عليه، ولا أغار منها أن تأخذه مني مثلا، لكني كنت أحاول حمايته قدر الإمكان.



عند تلك النقطة، ومنذ ذلك اليوم، بدأت الأمور تتغير، والصراع بيننا احتد، في بادئ الأمر تحرك لها، مهد لها الطريق، سمح لهذا النور لعينيها المدهشة أن تنير ظلمته، تحول لطفل ينقض كل العهود التي كنا قد اتفقنا عليها معا، ظل يجادلني في أمرها طويلا، وأنا أرفض تلك العلاقة بينهما، كنت أخشى من النهاية، فأنا كنت أعقل منه، وأدرى بالنتيجة الحتمية وراء ذلك، كما أن حياتنا كانت جيدة ولا نحتاج لمثل تلك الأمور المزعجة.



ولكن بشكل ما تمكن هذا المختل الذي يتبع مشاعره من التحايل عليّ، نجح في إقناعي، ظل يرقص ويقفز ويغير المسميات. تقرب منها كثيرا، تغير كل شيء، أخبرني أنه سيحبها، وأنا أحب رفيقتها، ونكون معا جميعا، تمكن مني هذا المغفل، تحولنا أنا وهو لطفلين، وكل ما كان يفعله وأرفضه، أصبح طبيعي، وتحولت الحياة لبهجة لا تنتهي، ومع ذلك، ظل يساورني القلق طوال الوقت، لأنني كنت أشك أن هناك شيء ما سيحدث.

أممممم... أنا أكذب.. كنت أعرف المصير السيئ، ومع الوقت رأيت العنكبوت الأسود ينسج خيوطه من بعيد، ولكن طبعا تعاميت وأقنعت نفسي بتأخير هذا الأمر، لم أكن أريد أن تنتهي لحظات السعادة تلك. يا سيادة القاضي، قرار هدم كل شيء وخسارة كل شيء لم يكن سهلا على الإطلاق، ولكن في الأخير، لا يمكننا أن نثقب السفينة، ثم نتركها تغرق، ثم نحاول إنقاذها.



رأيت النهاية آتية من بعيد على عربة مسرعة يجرها جوادان أبيضان، وهي تمسك اللجام بقوة، والأخرى معها، وقفت إحداهما وراء الجوادين، كانت شديدة جدا ونظراتها حادة للغاية، وشعرها الأحمر متطاير وراء رأسها فيما يشبه السهام التي تمنع أي هجوم مفاجئ يأتي من ورائها، وفجأة أمسكت اللجام بيد واحدة، وحملت الرمح بالثانية.



كما كنا نحن رفقاء، كانتا كذلك، وقررتا أننا لا نصلح، وأشهرت الرمح، والحق أقول لقد كان رفيقي فدائي، وقف أمامي ببسالة، سبقني، وتلقى الضربة حتى نزف بشدة، لم يحاول أن يتفادها هذا الغبي، لم يجعل الرمح يمر بجواره، بل تلقى الضربة بشجاعة لا توصف، كان يحاول أن يثبت لي حقا أنه مني، ليس محسوب عليّ فقط. ولكن مع ذلك لم أتمكن من شكره، بل بالعكس، لا أعرف هل يجب أن أشكره أم لا، فهو من ورطنا في هذه المسألة من الأساس، ولولاه ما كنا في هذا الموقف. غضبت عليه كثيرا، وعلى طموحه وعلى رغباته، وعلى غبائه بالطبع، ظل يدافع عنهما، ظل يختلق لهما الأعذار، كان يفكر فيهما رغم ما حدث، وأنا أتألم لنا، بينما هو يهذي، حملته معي، وعدنا إلى دارنا، وبعد محاولات مضنية، قررت أن أحتحزه طالما لم يرتدع، حتى يعود لصوابه، لم أرِد أبدا أن أؤذيه، ولكن فقط أن أمنعه من أن يؤذينا.



سيادة القاضي، ليست المرة الأولى التي يؤذينا، وفي كل مرة كنت أحاول إفهامه، ولكن حينما يقرر أن يتصدى للطعنة بهذه الكيفية، فهو يقتلني، فهو قلبي أنا وليس عضو منفصل يفعل ما يحلو له، وكان يجب أن أؤدبه، ولذلك أغلقت عليه أبواب صدري وعقلي، وأبقيته وحيدا مهجورا.



تعالت الأصوات في القاعة، الحضور يتهامسون، والقضاة يتشاورون، وأنا أنظر لهم بوجهي الباهت من أثر الحزن المقيم. وبعد قليل، رفع القاضي الجلسة، بعد أن أعلن أن الحكم بعد المداولة.



بقيت في القفص أسأل نفسي، هل أنا حقا نذل، أم هو الأناني، من منا على صواب، هو أراد لنا شيء جميل لكن لم يفكر في العواقب، وأنا أردت لنا الأمان، ولكن مع ذلك فهو غبي جدا، لم يكن يجب أن يفعل ذلك، هو لا يتعلم وكان يجب عليّ أن أؤدبه.



عاد القضاة الثلاثة بعد المداولة، وبعد أن استشهد رئيسهم بآية 'وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل' حكم بالبراءة، واعتبر أن موقفي هذا دفاع شرعي عن النفس.



ها ها ها.. كم أنت نذل، تعقد محاكمة تعرف جيدا أنه لن ينتصر فيها، فهو ليس جيد في مسائل الدفاع والقضايا والمحاكمات تلك، بينما أنت أدرتها بقضاة يشبهونك، وإن كانوا أرادوا العدل، فإنهم يفهمون ما تفهم، ويفكرون كما تريد، أنت صعلوك يا صديقي.



ماذا تقول يا ضميري الأحمق؟!، لا تعبث برأسي، لقد فعلت كل المستطاع حتى أخرجه من تلك الورطة، وارتضيت أن أحتكم للعدالة، وفي الأخير هو خسر، هذا عين الحق.



لا تمارس عليّ تلك الألاعيب يا مخبول، أنت خدعته وهو طيب، تقتص منه رغم معرفتك الأكيدة أنه ما أراد لك سوى الخير.



أنا سئمت منك ومنه ومن كل شيء، سأقضي على هذا الأمر كله الآن.



ماذا تفعل يا مخبول؟ ابتعد عني أيها الأحمق، سأتناول هذه الحبة، لأنهي هذا الجدال العقيم، لا لا لن تستطع أن تشل يدي.. وداعا أيها الأغبياء.



خيم الصمت على المكان بعض الوقت، جميعهم كانوا يقفون أمامي، ينظرون لي، وأنا أنظر لهم، انتظر مفعول الحبة، أحدهم كان مختلا قليلا، وقف يتمايل ويصفق ويضحك، وعيناه تلمعان وتنتظران ما سيحدث بعد ذلك، لا أعرف هل هو حب أم كره أم بلاهة.



وفجأة اندفع أحدهم يبدو عليه الصلاح، مرتديا حلة بيضاء، ووضع إصبعه في فمي نزولا لحنجرتي، حتى ظننت أنه يعدمني، وظل يصرخ عليّ 'هل تريد أن تقتلنا أيها الأحمق؟!'، وأنا بالطبع لم أجبه. ثم ضحك، بعد أن تقيأت، وخرج ما ابتلعت.



بصعوبة بلعت لعابي، وسألته: هل أنت أيضا مجنون أيها الطبيب؟ لا لست كذلك، ولكن توقف عن ادعاء الانتحار هذا إن كنت ستظل تستخدم حبات مسكن آلام الرأس، ثم أنك لست حر لتفعل ما تشاء وقتما تريد، عليك أن تستشيرنا أولا، أنا طبيب لدي مهنتي، وهذا قاضٍ، وهذا ضابط، وتلك الفتاة التي تنتحر من أجلها رسمها هذا الفنان الذي يقف هناك يتراقص، وليس لها وجود من الأساس أيها المخبول.



من أنتم أيها الجبناء، ارحلوا من هنا فورا، وإلا قتلتكم جميعا.



فجأة ركض الجميع نحوي، وقفزوا، اعتقدت أنهم سيفتكون بي، ولكن فجأة تلاشوا جميعا، اخترقوا أنفي وأذني وفمي، ولم يعد هناك أحد في الغرفة المظلمة سواي.

