حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 9 أغسطس 2019



مهنيًا: تتغلب على صعوبات كثيرة في العمل وتتخطاها بارتياح، وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك.



عاطفيًا: إذا واجهتك بعض المشكلات مع الشريك، عليك اللجوء إلى المقرّبين كونهم مرّوا بتجارب مماثلة.



صحيًا: اضطرابات وتشنجات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.











قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج السرطان قالت: