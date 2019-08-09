حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 9 أغسطس 2019



عاطفيًا: الغيرة غير المبرّرة تجاه الشريك تؤجج النفور وتثير المشاكل بينكما، وتترك انعكاسات سلبية غير متوقعة.



صحيًا: أنت الوحيد القادر على التخلص من السمنة الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

مهنيًا: حاول أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لتأجيل التسويات والحلول لعدد من القضايا، ولا تورط نفسك في مشاريع قد تكون مخيبة للآمال.