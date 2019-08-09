حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 9 أغسطس 2019



مهنيًا: تتخطى بعض المشاريع المطروحة أو تعدّلها، وربما تستاء من مشكلة لها علاقة بممتلكات أو أوضاع عائلية.



عاطفيًا: تبادل الأفكار البنّاءة والجديدة مع الشريك يكون مفيدًا، وهذا يمنع أيّ تأويلات مستقبلية في العلاقة بينكما.



صحيًا: مهما حاولت أن تكون نحيفًا ورشيقًا، فإنك لن تحقق ذلك ما لم تنتبه لنوعية طعامك والقيام ببعض التمارين الرياضية.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت: