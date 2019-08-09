حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 9 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: يتسبب أحد الزملاء ببعض المشاكل العابرة، لذا لا تتدخل في شئون الآخرين، واحمِ علاقاتك من التحدّيات والجدالات العقيمة.



عاطفيًا: حاول أن تستعيد بعضًا من حنانك المعهود، فهذا مطلوب بشدة في المرحلة المقبلة لإبقاء العلاقة كما ترغب.



صحيًا: خفف من شرب القهوة والمنبهات، وأكثر من شرب العصير الغني بالفيتامينات.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.