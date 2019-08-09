حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 9 أغسطس 2019
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:34 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: تفانيك في العمل يؤدي دورًا كبيرًا في طرح اسمك لترقية جديدة، وهذا ما يترك انطباعات إيجابية.
عاطفيًا: تثير الحساسيات وبعض المشاكل مع الشريك أو تتهمه بالبرودة وعدم التعاطف والتعاضد مع قضيّتك.
صحيًا: لا تحاول أن تتناول الأطعمة الممنوعة عليك بالخفاء، فأنت تؤذي نفسك وتخون من يحبونك.
الثور
مهنيًا: تتخطى بعض المشاريع المطروحة أو تعدّلها، وربما تستاء من مشكلة لها علاقة بممتلكات أو أوضاع عائلية.
عاطفيًا: تبادل الأفكار البنّاءة والجديدة مع الشريك يكون مفيدًا، وهذا يمنع أيّ تأويلات مستقبلية في العلاقة بينكما.
صحيًا: مهما حاولت أن تكون نحيفًا ورشيقًا، فإنك لن تحقق ذلك ما لم تنتبه لنوعية طعامك والقيام ببعض التمارين الرياضية.
الجوزاء
مهنيًا: حاول أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لتأجيل التسويات والحلول لعدد من القضايا، ولا تورط نفسك في مشاريع قد تكون مخيبة للآمال.
عاطفيًا: الغيرة غير المبرّرة تجاه الشريك تؤجج النفور وتثير المشاكل بينكما، وتترك انعكاسات سلبية غير متوقعة.
صحيًا: أنت الوحيد القادر على التخلص من السمنة الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية.
السرطان
مهنيًا: تتغلب على صعوبات كثيرة في العمل وتتخطاها بارتياح وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك.
عاطفيًا: إذا واجهتك بعض المشكلات مع الشريك، عليك اللجوء إلى المقرّبين كونهم مرّوا بتجارب مماثلة.
صحيًا: إضطرابات وتشنجات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب.
الأسد
مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم آفاقًا واسعة، إنما عليك التحفظ إزاء أي جديد، وترغب جدًا في تحسين وضعك المهني.
عاطفيًا: المعالجة الهادئة والحكيمة والواعية لخلافك مع الشريك أفضل طريقة، ونتيجتها عودة المياه إلى مجاريها.
صحيًا: يستحسن توفير جهدك للقيام بالعمل المطلوب منك، وعدم التفريط فيه لأعمال سطحية.
العذراء
مهنيًا: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك.
عاطفيًا: يحذرك هذا اليوم من بعض التراجع في حياتك العاطفية، ويشير إلى ضرورة الانتباه إلى كل كلمة تتفوه بها.
صحيًا: الرشاقة التي تتمتع بها تريحك نفسيًا وتساعدك على القيام بكل ما تريد إنجازه براحة.
الميزان
مهنيًا: تجد المساعدة المطلوبة من شخص يفاجئك بقدراته، فحاول الاستفادة من الدرس من أجل مستقبل أفضل.
عاطفيًا: عامل الثقة مهم جدًا لتحقيق التقدم لك وللشريك، ما عدا ذلك يبقى من دون جدوى ولن تصل إلى النتائج المرجوة.
صحيًا: إذا كانت صحتك بخير تكون بخير فحاول المحافظة عليها جيدًا من خلال القيام بالتمارين الرياضية.
العقرب
مهنيًا: يتسبب أحد الزملاء ببعض المشاكل العابرة، لذا لا تتدخل في شؤون الآخرين، واحمِ علاقاتك من التحدّيات والجدالات العقيمة.
عاطفيًا: حاول أن تستعيد بعضًا من حنانك المعهود، فهذا مطلوب بشدة في المرحلة المقبلة لإبقاء العلاقة كما ترغب.
صحيًا: خفف من شرب القهوة والمنبهات، وأكثر من شرب العصير الغني بالفيتامينات.
القوس
مهنيًا: إذا أردت الإعلان عن مشروع أو السير به أو عقد المواعيد، فافعل ذلك إذ إنّك تشرق بجاذبية.
عاطفيًا: يعدك هذا اليوم بأجمل الأوقات العاطفية الجميلة، وبفترات من المتعة والتسلية مع الشريك.
صحيًا: أنت مفعم نشاط وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها.
الجدي
مهنيًا: لا تتورّط في قضية شائكة، راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية.
عاطفيًا: يحاول أحدهم تفشيل علاقتك بالشريك، لكنّه لن ينجح في مبتغاه ولا سيما أنك تعرف مكانتك لدى من تحب.
صحيًا: عليك التأني عند إنقاص وزنك واستشارة الطبيب أو مطالعة المجلات الخاصة بعمل حمية.
الدلو
مهنيًا: عليك استغلال الأجواء الايجابية في العمل الى أقصى الحدود، وخصوصًا أن الفترة المقبلة قد تشهد ركودًا وعدم استقرار.
عاطفيًا: يبشرك هذا اليوم بفترة جيدة من الحياة العاطفية، وتعد الشريك بمشاريع كبيرة تنفذها.
صحيًا: راع ظروفك الصحّية لأن طاقتك ضعيفة ومناعتك خفيفة، ومع الوقت يتحسن الوضع.
الحوت
مهنيًا: ان المثلث الفلكي الناري بين القوس والاسد تكون تاثيراته صعبة ومتقلبة ما يجعلك تعيش مرحلة شديدة التوتر تنذر بالمتاعب والضغوط والانزعاج والمزاجية.
عاطفيًا: تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك العاطفية وإعادة النظر في بعض الاتجاهات، ويطمئن قلبك لجهة الشريك.
صحيًا: لا تحاول أن تضحك على نفسك حين توهم الجميع أنك تتبع حمية، بينما أنت في الخفاء لا تترك أي وجبة تفلت منك.
الحمل
مهنيًا: تفانيك في العمل يؤدي دورًا كبيرًا في طرح اسمك لترقية جديدة، وهذا ما يترك انطباعات إيجابية.
عاطفيًا: تثير الحساسيات وبعض المشاكل مع الشريك أو تتهمه بالبرودة وعدم التعاطف والتعاضد مع قضيّتك.
صحيًا: لا تحاول أن تتناول الأطعمة الممنوعة عليك بالخفاء، فأنت تؤذي نفسك وتخون من يحبونك.
الثور
مهنيًا: تتخطى بعض المشاريع المطروحة أو تعدّلها، وربما تستاء من مشكلة لها علاقة بممتلكات أو أوضاع عائلية.
عاطفيًا: تبادل الأفكار البنّاءة والجديدة مع الشريك يكون مفيدًا، وهذا يمنع أيّ تأويلات مستقبلية في العلاقة بينكما.
صحيًا: مهما حاولت أن تكون نحيفًا ورشيقًا، فإنك لن تحقق ذلك ما لم تنتبه لنوعية طعامك والقيام ببعض التمارين الرياضية.
الجوزاء
مهنيًا: حاول أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لتأجيل التسويات والحلول لعدد من القضايا، ولا تورط نفسك في مشاريع قد تكون مخيبة للآمال.
عاطفيًا: الغيرة غير المبرّرة تجاه الشريك تؤجج النفور وتثير المشاكل بينكما، وتترك انعكاسات سلبية غير متوقعة.
صحيًا: أنت الوحيد القادر على التخلص من السمنة الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية.
السرطان
مهنيًا: تتغلب على صعوبات كثيرة في العمل وتتخطاها بارتياح وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك.
عاطفيًا: إذا واجهتك بعض المشكلات مع الشريك، عليك اللجوء إلى المقرّبين كونهم مرّوا بتجارب مماثلة.
صحيًا: إضطرابات وتشنجات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب.
الأسد
مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم آفاقًا واسعة، إنما عليك التحفظ إزاء أي جديد، وترغب جدًا في تحسين وضعك المهني.
عاطفيًا: المعالجة الهادئة والحكيمة والواعية لخلافك مع الشريك أفضل طريقة، ونتيجتها عودة المياه إلى مجاريها.
صحيًا: يستحسن توفير جهدك للقيام بالعمل المطلوب منك، وعدم التفريط فيه لأعمال سطحية.
العذراء
مهنيًا: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك.
عاطفيًا: يحذرك هذا اليوم من بعض التراجع في حياتك العاطفية، ويشير إلى ضرورة الانتباه إلى كل كلمة تتفوه بها.
صحيًا: الرشاقة التي تتمتع بها تريحك نفسيًا وتساعدك على القيام بكل ما تريد إنجازه براحة.
الميزان
مهنيًا: تجد المساعدة المطلوبة من شخص يفاجئك بقدراته، فحاول الاستفادة من الدرس من أجل مستقبل أفضل.
عاطفيًا: عامل الثقة مهم جدًا لتحقيق التقدم لك وللشريك، ما عدا ذلك يبقى من دون جدوى ولن تصل إلى النتائج المرجوة.
صحيًا: إذا كانت صحتك بخير تكون بخير فحاول المحافظة عليها جيدًا من خلال القيام بالتمارين الرياضية.
العقرب
مهنيًا: يتسبب أحد الزملاء ببعض المشاكل العابرة، لذا لا تتدخل في شؤون الآخرين، واحمِ علاقاتك من التحدّيات والجدالات العقيمة.
عاطفيًا: حاول أن تستعيد بعضًا من حنانك المعهود، فهذا مطلوب بشدة في المرحلة المقبلة لإبقاء العلاقة كما ترغب.
صحيًا: خفف من شرب القهوة والمنبهات، وأكثر من شرب العصير الغني بالفيتامينات.
القوس
مهنيًا: إذا أردت الإعلان عن مشروع أو السير به أو عقد المواعيد، فافعل ذلك إذ إنّك تشرق بجاذبية.
عاطفيًا: يعدك هذا اليوم بأجمل الأوقات العاطفية الجميلة، وبفترات من المتعة والتسلية مع الشريك.
صحيًا: أنت مفعم نشاط وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها.
الجدي
مهنيًا: لا تتورّط في قضية شائكة، راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية.
عاطفيًا: يحاول أحدهم تفشيل علاقتك بالشريك، لكنّه لن ينجح في مبتغاه ولا سيما أنك تعرف مكانتك لدى من تحب.
صحيًا: عليك التأني عند إنقاص وزنك واستشارة الطبيب أو مطالعة المجلات الخاصة بعمل حمية.
الدلو
مهنيًا: عليك استغلال الأجواء الايجابية في العمل الى أقصى الحدود، وخصوصًا أن الفترة المقبلة قد تشهد ركودًا وعدم استقرار.
عاطفيًا: يبشرك هذا اليوم بفترة جيدة من الحياة العاطفية، وتعد الشريك بمشاريع كبيرة تنفذها.
صحيًا: راع ظروفك الصحّية لأن طاقتك ضعيفة ومناعتك خفيفة، ومع الوقت يتحسن الوضع.
الحوت
مهنيًا: ان المثلث الفلكي الناري بين القوس والاسد تكون تاثيراته صعبة ومتقلبة ما يجعلك تعيش مرحلة شديدة التوتر تنذر بالمتاعب والضغوط والانزعاج والمزاجية.
عاطفيًا: تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك العاطفية وإعادة النظر في بعض الاتجاهات، ويطمئن قلبك لجهة الشريك.
صحيًا: لا تحاول أن تضحك على نفسك حين توهم الجميع أنك تتبع حمية، بينما أنت في الخفاء لا تترك أي وجبة تفلت منك.