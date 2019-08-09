حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 9 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تفانيك في العمل يؤدي دورًا كبيرًا في طرح اسمك لترقية جديدة، وهذا ما يترك انطباعات إيجابية.

عاطفيًا: تثير الحساسيات وبعض المشاكل مع الشريك أو تتهمه بالبرودة وعدم التعاطف والتعاضد مع قضيّتك.

صحيًا: لا تحاول أن تتناول الأطعمة الممنوعة عليك بالخفاء، فأنت تؤذي نفسك وتخون من يحبونك.



الثور

مهنيًا: تتخطى بعض المشاريع المطروحة أو تعدّلها، وربما تستاء من مشكلة لها علاقة بممتلكات أو أوضاع عائلية.

عاطفيًا: تبادل الأفكار البنّاءة والجديدة مع الشريك يكون مفيدًا، وهذا يمنع أيّ تأويلات مستقبلية في العلاقة بينكما.

صحيًا: مهما حاولت أن تكون نحيفًا ورشيقًا، فإنك لن تحقق ذلك ما لم تنتبه لنوعية طعامك والقيام ببعض التمارين الرياضية.



الجوزاء

مهنيًا: حاول أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لتأجيل التسويات والحلول لعدد من القضايا، ولا تورط نفسك في مشاريع قد تكون مخيبة للآمال.

عاطفيًا: الغيرة غير المبرّرة تجاه الشريك تؤجج النفور وتثير المشاكل بينكما، وتترك انعكاسات سلبية غير متوقعة.

صحيًا: أنت الوحيد القادر على التخلص من السمنة الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية.



السرطان

مهنيًا: تتغلب على صعوبات كثيرة في العمل وتتخطاها بارتياح وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك.

عاطفيًا: إذا واجهتك بعض المشكلات مع الشريك، عليك اللجوء إلى المقرّبين كونهم مرّوا بتجارب مماثلة.

صحيًا: إضطرابات وتشنجات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب.



الأسد

مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم آفاقًا واسعة، إنما عليك التحفظ إزاء أي جديد، وترغب جدًا في تحسين وضعك المهني.

عاطفيًا: المعالجة الهادئة والحكيمة والواعية لخلافك مع الشريك أفضل طريقة، ونتيجتها عودة المياه إلى مجاريها.

صحيًا: يستحسن توفير جهدك للقيام بالعمل المطلوب منك، وعدم التفريط فيه لأعمال سطحية.



العذراء

مهنيًا: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك.

عاطفيًا: يحذرك هذا اليوم من بعض التراجع في حياتك العاطفية، ويشير إلى ضرورة الانتباه إلى كل كلمة تتفوه بها.

صحيًا: الرشاقة التي تتمتع بها تريحك نفسيًا وتساعدك على القيام بكل ما تريد إنجازه براحة.



الميزان

مهنيًا: تجد المساعدة المطلوبة من شخص يفاجئك بقدراته، فحاول الاستفادة من الدرس من أجل مستقبل أفضل.

عاطفيًا: عامل الثقة مهم جدًا لتحقيق التقدم لك وللشريك، ما عدا ذلك يبقى من دون جدوى ولن تصل إلى النتائج المرجوة.

صحيًا: إذا كانت صحتك بخير تكون بخير فحاول المحافظة عليها جيدًا من خلال القيام بالتمارين الرياضية.



العقرب

مهنيًا: يتسبب أحد الزملاء ببعض المشاكل العابرة، لذا لا تتدخل في شؤون الآخرين، واحمِ علاقاتك من التحدّيات والجدالات العقيمة.

عاطفيًا: حاول أن تستعيد بعضًا من حنانك المعهود، فهذا مطلوب بشدة في المرحلة المقبلة لإبقاء العلاقة كما ترغب.

صحيًا: خفف من شرب القهوة والمنبهات، وأكثر من شرب العصير الغني بالفيتامينات.



القوس

مهنيًا: إذا أردت الإعلان عن مشروع أو السير به أو عقد المواعيد، فافعل ذلك إذ إنّك تشرق بجاذبية.

عاطفيًا: يعدك هذا اليوم بأجمل الأوقات العاطفية الجميلة، وبفترات من المتعة والتسلية مع الشريك.

صحيًا: أنت مفعم نشاط وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها.



الجدي

مهنيًا: لا تتورّط في قضية شائكة، راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية.

عاطفيًا: يحاول أحدهم تفشيل علاقتك بالشريك، لكنّه لن ينجح في مبتغاه ولا سيما أنك تعرف مكانتك لدى من تحب.

صحيًا: عليك التأني عند إنقاص وزنك واستشارة الطبيب أو مطالعة المجلات الخاصة بعمل حمية.



الدلو

مهنيًا: عليك استغلال الأجواء الايجابية في العمل الى أقصى الحدود، وخصوصًا أن الفترة المقبلة قد تشهد ركودًا وعدم استقرار.

عاطفيًا: يبشرك هذا اليوم بفترة جيدة من الحياة العاطفية، وتعد الشريك بمشاريع كبيرة تنفذها.

صحيًا: راع ظروفك الصحّية لأن طاقتك ضعيفة ومناعتك خفيفة، ومع الوقت يتحسن الوضع.



الحوت

مهنيًا: ان المثلث الفلكي الناري بين القوس والاسد تكون تاثيراته صعبة ومتقلبة ما يجعلك تعيش مرحلة شديدة التوتر تنذر بالمتاعب والضغوط والانزعاج والمزاجية.

عاطفيًا: تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك العاطفية وإعادة النظر في بعض الاتجاهات، ويطمئن قلبك لجهة الشريك.

صحيًا: لا تحاول أن تضحك على نفسك حين توهم الجميع أنك تتبع حمية، بينما أنت في الخفاء لا تترك أي وجبة تفلت منك.