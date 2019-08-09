استقرار أسعار الدواجن اليوم.. "البلدى" بـ31 جنيهًا للكيلو

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك انخفاضًا في أسعار الدواجن اليوم الجمعة.



وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الدواجن اليوم الجمعة، تراوحت من المزرعة ما بين 19 و20 جنيهًا للكيلو، في حين تباع للمستهلك ما بين 24 و25 جنيهًا للكيلو.



وأوضح أن أسعار الدواجن البلدي من المزرعة تتراوح ما بين 27 و28 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك ما بين 31 و32 جنيهًا للكيلو.



أما عن أسعار البيض، فأوضح أنها مستقرة، حيث سجلت الكرتونة من البيض عند 35.5 من المزرعة وتباع للمستهلك ما بين 40 و42 جنيهًا.



ويبلغ حجم إنتاج مصر من البيض ما يقرب من 11 مليار بيضة سنويًا، كما يبلغ حجم إنتاج مصر من الثروة الداجنة 1.6 مليون طن سنويًا.