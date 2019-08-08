"الدفاع الأمريكية" تنفي الاتفاق مع تركيا على إنشاء منطقة آمنة بسوريا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن المحادثات مع أنقرة مستمرة، وأفضت إلى تفاهم على "آليات أمنية" و"قيادة مشتركة" دون إقامة منطقة آمنة، كما تزعم تركيا.



وقال المتحدث باسم البنتاجون شون روبرتسون - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس - إن الاجتماعات العسكرية بين الجانبين واشنطن وأنقرة حققت تقدما في اتجاه استحداث آليات أمنية في شمال شرق سوريا، لمعالجة مخاوف السلطات التركية.



وأضاف أن البنتاجون يعتزم إنشاء قيادة عسكرية مشتركة في تركيا من أجل مواصلة البحث في التخطيط وآليات التطبيق، مبينا في الوقت ذاته أن تطبيق الآليات الأمنية مع تركيا سيمرّ بمراحل عدّة وان النقاشات معها لا تزال متواصلة.