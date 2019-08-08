ثقافة جنوب سيناء تناقش "التسامح في الإسلام"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع جنوب سيناء، حيث عقد قصر ثقافة طور سيناء محاضرة تثقيفية بعنوان "التسامح في الإسلام" ألقاها الشيخ سعيد ناصف مدير الدعوة بجنوب سيناء، تحدث خلالها عن أهمية الاستفادة من قدوم عيد الأضحى وتعزيز قيم التسامح والعفو والعلاقات الرحيمة بين أفراد المجتمع، موضحا أمثلة على التسامح والعفو وحسن المعاملة من القرآن الكريم والسنة المطهرة وذلك بمقر الشؤون الاجتماعية بالطور العاصمة.



وعقد بيت ثقافة أبوزنيمة محاضرة بعنوان "الحج والعمرة" ألقاها الشيخ سند على بمديرية الأوقاف، تحدث خلالها عن الحج والعمرة من حيث التعريف والأهمية والمفهوم، موضحا أركان الإسلام الخمسة، مؤكدا ضرورة أداء فريضة الحج لمن استطاع إليها سبيلا.