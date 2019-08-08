انخفاض في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك تراجعا في قيمة الذهب اليوم بقيمة 3 جنيهات.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عيار 21 نحو 680 جنيه، وعيار 18 نحو 583 جنيه، وعيار 24 نحو 777 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5440 جنيهات، وسجل عيار 21 نحو 683 جنيهًا.



كانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاع غير مسبوق خلال الأيام الماضية وصل إلى 10 جنيهات للعيار.



ويشكل الذهب جزءً كبيرًا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة التى تتجاوز المليار دولار سنويًا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة، والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.