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عالم

الجزائر: بدء التحقيق في فساد قطاع الاتصالات

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:58 م
جريدة الدستور
وكالات
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أحالت محكمة سيدي أمحمد الجزائرية، اليوم الخميس، ملف وزير الاتصالات الأسبق موسى بن حمادي إلى المحكمة العليا للتحقيق في قضايا فساد تخص قطاع الاتصالات، خلال حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ويعد موسى بن حمادي من كبار الأثرياء في البلاد، وأبرز قادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بينما يعد شقيقه النائب البرلماني إسماعيل بن حمادي من رموز حزب التجمع الوطني الديمقراطي خلال رئاسة أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق.

كما أمر القاضي المكلف بملفات الفساد الكبرى بحبس 3 أشقاء لوزير الاتصالات الأسبق موسى بن حمادي، على ذمة التحقيقات المستمرة في القطاع الذي هيمنت عليه أسرة "بن حمادي" مالكة الشركة العملاقة "كوندور" للهواتف في الجزائر وأفريقيا.

في سياق متصل، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها بإيداع 3 كوادر بشركة "موبيليس" الحكومية للاتصالات رهن الحبس المؤقت بسجن ”"الحراش"، بينهم مدير عام وسيدة نافذة في سوق للاتصالات.

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