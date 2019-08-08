بيراميدز يحصل على رخصة الأندية المحترفة للمشاركة في البطولات الإفريقية

حصل نادى بيراميدز على رخصة الأندية المحترفة بشكل رسمى لينهى الإجراءات قبل مشاركته الأولى فى كأس الكونفدرالية الإفريقية.



جاء ذلك خلال خطاب أرسله اتحاد الكرة بشهادة رسمية لنادى بيراميدز تفيد نجاحه فى إنهاء إجراءات الحصول على رخصة الأندية المحترفة، بعد جهود قوية بذلتها الإدارة التنفيذية للنادى برئاسة المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى لإنهاء هذا الملف.



ومن المقرر أن يبدأ الفريق مشوار فى كأس الكونفدرالية الإفريقية فى الثامنة من مساء السبت بمواجهة النجم الكونغولى فى ذهاب كأس الكونفدرالية على استاد الدفاع الجوي.

