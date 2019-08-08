"متحاولش ترن عليا".. نص مكالمة شقيق منفذ انفجار معهد الأورام مع إرهابي (تسجيل صوتي)

أذاعت وزارة الداخلية مقطعا صوتيا لمكالمة هاتفية جمعت بين محمد عايش الهارب بإحدى الدول مع الإرهابي "إبراهيم خالد" شقيق منفذ انفجار معهد الأورام الإرهابي عبد الرحمن.



وإلى نص المكالمة:



عايش: سلام عليكم

شقيق الإرهابي: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

عايش: ايه يا حماده

شقيق الإرهابي: نعم

عايش: إبراهيم معايا؟

شقيق الإرهابي: ايوا إبراهيم

عايش: إزيك يا برنس.. عرفت مين معاك ولا لأ؟

شقيق الإرهابي: محمد عايش

عايش: أيوا معاك محمد.. اطمنت على أخوك؟

شقيق الإرهابي: والله يا عبده مكلمتوش أنا مش عارف أوصله أصلا معنديش طريقة أوصله، والتليجرام أول حاجة محملتوش.

كان معايا يوم السبت، قولت له حمل لي التليجرام قعد يتوه كده وقالي ماشي وشوية ونسينا ومشينا من غير ما نعمله ومش عارف أوصله.

كان رن عليا من رقم تليفون عادي مرة وقالي مترنش عليا فيه أنا هبقى أكلمك، وقالي متحاولش ترن عليا

عايش: تمام



وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 15 عنصرا إرهابيا ثبت تورطهم في حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بشارع كورنيش النيل مساء الأحد الماضي.



استهدفت القوات المتهمين في وكرين إرهابيين، الأول مبنى مهجور بالطريق الصحراوي بمركز إطسا محافظة الفيوم، وحاولت المجموعة تفجير عبوات ناسفة بإلقائها على القوات تحت ساتر من النيران.