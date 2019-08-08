التحقيق مع حارس عقار خطف ابنة زميله فى السيدة زينب بسبب خلافات العمل

تباشر نيابة السيدة زينب، التحقيق فى واقعة قيام حارس عقار بخطف ابنة زميله، بسبب خلاف بينهما على حراسة أحد العقارات، بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه.



وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقى قسم مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من "رجب.ب" 36 سنة حارس عقار اكتشافه تغيب ابنته "رحمة.ر" 9 سنوات طالبة ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل لمشاهدة المجنى عليها صحبة "إبراهيم.ج" 48 سنة، حارس بذات العقار محل عمل المبلغ، فى وقت معاصر لغيابها وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات وصولًا لمكان احتجاز المتهم للمجنى عليها وبتضييق الخناق عليه قام بإطلاق سراحها بالمنطقة محل سكنها.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين والد المجنى عليها حول حراسة العقار محل عملهما خطط لارتكاب الواقعة لإجباره على ترك حراسة العقار، وفى سبيل ذلك تمكن من استدراج المجنى عليها واصطحابها لمسكن أحد أصدقائه كائن بمنطقة الهرم، وعقب علمه بافتضاح أمره اصطحبها مرة أخرى للمنطقة سكنها وأطلق سراحها، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.