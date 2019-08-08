نيابة السيدة زينب الجزئية تستكمل تحقيقاتها فى انهيار عقار زينهم

تستكمل نيابة السيدة زينب الجزئية، تحقيقاتها فى انهيار عقار نتج عنه إصابة 6 أشخاص أثناء مرورهم بالصدفة بجواره فى حارة الشيخ بدائرة القسم.



وقال أهالي العقار المجاور للمنهار خلال تحقيقات النيابة، إن جميع العقارات فى حارة الشيخ قديمة ومتهالكة وآيلة للسقوط، لافتين إلى أنهم توجهوا للحى عدة مرات وأخبروهم باحتمالية انهيار منازل عدة فى المنطقة دون استجابة.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار بشارع الشيخ أمام محكمة زينهم في السيدة زينب على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص أثناء مرورهم من أمام العقار تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة للتحقيق.