859 مليار دولار قيمة مشاريع النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بلغت قيمة مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات، التي يجري تنفيذها أو المخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكثر من 859 مليار دولار.



بينها مشاريع يجري الانتهاء من تطويرها بقيمة 283 مليار دولار، وفقًا لشركة "دي إم جي إيفنتس"، الجهة المنظّمة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2019.



يأتي ذلك في ظلّ استعداد المنطقة لمواجهة الزيادات المتوقعة في الطلب على الطاقة خلال العقدين المقبلين.



ويتوقّع مراقبون أن يزداد الطلب العالمي على النفط بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا بحلول العام 2040، في حين سوف ينمو الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 40% والبتروكيماويات بنسبة 60%.



ويدفع التوسّع في الطلب على البترول والمنتجات البتروكيماوية عجلات الاستثمار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.