ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل، بحوزته عدد من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائه ببولاق الدكرور، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وحيازته كمية من الأقراص المخدرة، لترويجها على عملائه خلال احتفالات العيد.



وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى هاتف محمول، ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.