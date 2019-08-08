نفحة وطلّة.. الأقباط يقابلون العذراء فى 10 مزارات

«السلام لك يا مريم يا بكر بتول وعروس.. السلام لك يا مريم يا تابوت عهد النعمة».. كلمات تمثل «الترتيل الروحانى» الرئيسى الذى ينشده الواقفون على باب السيدة العذراء مريم، خلال فترة صومها الذى بدأه الأقباط، الأربعاء الماضى، لمدة ١٥ يومًا متواصلة.



وبالصوم عن ملذات الحياة، والعيش على الأسماك أو الماء والملح فقط، وأداء مجموعة من الطقوس الدينية المختلفة، يحتفى الأقباط بـ«صوم العذراء مريم»، طالبين شفاعتها فيما يدعون به الله سبحانه وتعالى.



وخلال فترة «الصوم المريمى» يقبل الأقباط وعدد كبير من المسلمين أيضًا على زيارة الأديرة والكنائس التى تحمل اسم السيدة العذراء مريم، وفى السطور التالية تزور «الدستور» أبرزها ناقلة العديد من المشاهد داخلها.



2 مليون زائر بينهم مسلمون يطلبون الشفاعة



يعتبر دير السيدة العذراء مريم فى «درنكة»، الذى يقع على ارتفاع ١٠٠ متر من سطح الأرض بالجبل الغربى بأسيوط، من أهم المزارات التى استضافت «العائلة المقدسة» فى مصر.



وكان مجىء «العائلة المقدسة» إلى جبل أسيوط فى أغسطس، الشهر الذى يحل فيه «صوم العذراء»، لذا يقيم الدير احتفالاته بالصوم من ٧ لـ٢٢ أغسطس من هذا الشهر كل عام، ويزوره خلال هذه الاحتفالات زوار من مختلف محافظات الجمهورية يتخطى عددهم ٢ مليون زائر.



وقال مصدر كنسى: إن «دير درنكة من أكثر الأديرة المسيحية التى تستقبل زوارًا خلال فترة صوم العذراء مريم، لذا يقيم احتفالاته يوميًا على مدى أيام الصوم الـ١٥، وبمشاركة مسلمين».



وعن طبيعة هذه الاحتفالات بين: «هناك كثير من الأقباط يطلبون شفاعة العذراء مريم، لذا ينذرون لها بعض النذور خلال فترة الصوم، وفاءً لحبها وطلبًا لتلك الشفاعة، وتكون هذه النذور إما صيام أسبوع كامل بعد فترة الصوم الأساسية، أو تقديم أموال وشموع، وصولًا إلى تقديم ذبائح». وأضاف: «الدير يقيم قداسات صباحية ونهضات روحية خلال فترة الصوم، بجانب دورة مسائية بصور السيدة العذراء مريم يشارك بها مسلمو ومسيحيو المحافظة يوميًا».



شجرة مريم مكان استظلت فيه القديسة وطفلها

رت «العائلة المقدسة» ناحية المطرية، وهناك استراحت بجوار عين ماء غسلت فيها السيدة العذراء ثياب المسيح، وذلك بجوار شجرة استظلوا بها سميت فيما بعد «شجرة مريم»، ثم بنيت بجوارها كنيسة على اسم القديسة العذراء مريم، وفق ما ذكر المؤرخ الإسلامى المقريزى.



و«شجرة مريم» الأصلية التى استراحت عندها «العائلة المقدسة» أدركها الوهن والضعف وسقطت فى عام ١٦٥٦ ميلادية، فأخذ جماعة من الكهنة أحد فروعها وزرعوه بالكنيسة المجاورة «الحالية»، التى يحتفل الأقباط فيها بـ«صوم العذراء» من خلال زيارة الشجرة والبئر.



الجنادلة قداسات فى أيام الأحد والأربعاء والجمعة

يعتبر دير السيدة العذراء مريم فى «الجنادلة» بمركز «الغنايم» بأسيوط أحد مزارات «مسار العائلة المقدسة» المنسية، على الرغم من احتفاله السنوى بذكرى دخول السيد المسيح والسيدة العذراء مريم أرض مصر خلال يونيو من كل عام.



واعترف المجمع المقدس بالدير منذ فترة قريبة، وبدأ تعميره روحيًا فى عهد الأنبا أندراوس، مطران أبوتيج وصدفا والغنايم.



ويحتفل الدير بـ«صوم السيدة العذراء» من خلال إقامة قداسات أيام الأحد والأربعاء والجمعة، وذلك برئاسة الأب تادرس الأورشليمى، أمين الدير، بجانب استقباله الزوار.



جبل الطير نهضات روحية.. والاحتفال الرئيسى فى مايو



لا يفوت دير السيدة العذراء مريم بـ«جبل الطير» فى مدينة سمالوط بالمنيا مناسبة «صوم العذراء مريم»، ويحتفى بها من خلال إقامة «نهضات روحية» يومية.



قال القس داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس التى يتبعها دير «جبل الطير»، إن هناك احتفالات أساسية للدير تقام فى مايو من كل عام، أو بعد ٤٠ يومًا من عيد القيامة، بمشاركة الآلاف من الأقباط والمسلمين، لكن لا يمر «صوم العذراء مريم» بدون الاحتفاء به داخل الدير. وأضاف: «تقتصر احتفالات دير جبل الطير خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم على القداسات اليومية أو النهضات الروحية المسائية بدون مظاهر احتفالية كتلك التى يقيمها فى مايو من كل عام».



المعادى:ألحان وتراتيل إفريقية فى الحى الهادئ

تتميز كنيسة السيدة العذراء مريم فى المعادى، بطابع خاص فى احتفالاتها بالصوم، إذ يقدم إليها مسيحيون من عدة دول إفريقية للاحتفال بـ«أم النور»، مرددين الألحان والتراتيل بلغاتهم الخاصة. وخلال فترة صوم السيدة العذراء، يتوافد على الكنيسة زوار مسيحيون من بعض الدول الإفريقية، لحضور القداسات والنهضات الروحية اليومية، تحت رعاية الأنبا دانيال، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمعادى، ومن بين الدول التى يشارك مواطنوها المسيحيون فى الاحتفال بـ«صوم السيدة العذراء مريم» بكنيسة المعادى، إثيوبيا وجنوب إفريقيا والسودان، وذلك حبًا فى السيدة العذراء، أشهر قديسات المسيحية وأقربهن لقلوب أتباعها حول العالم



مسطرد بئرها روت المسيح.. وتعود للقرن الرابع الميلادى

«على أبوابها يصلى المسلمون والمسيحيون حبًا فى العذراء مريم».. بهذه الكلمات بدأ القس عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء مريم فى مسطرد، حديثه عن الكنيسة، موضحًا أن احتفالات الكنيسة السنوية بصوم السيدة العذراء لا تقتصر على المسيحيين فقط، بل إن آلافًا من المسلمين يحبون السيدة العذراء مريم ويأتون للتبرك بها، وبعضهم يصوم كذلك.



وقال «بسيط» إن الكنيسة أثرية ومرت بها «العائلة المقدسة» خلال زيارتها إلى مصر هربًا من بطش الملك هيرودس، وتوجد بها بئر الماء التى شربت منها السيدة العذراء مريم والسيد المسيح خلال تلك الزيارة، ويتبرك بها الزوار حاليًا، مضيفًا: «هى من أقدم كنائس مسار العائلة المقدسة، ويعود تاريخ بنائها فى مكان زيارة المسيح إلى القرن الرابع الميلادى».



ووصف كنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد بأنها من الكنائس الأكثر إقبالًا من الزوار خلال فترة «صوم مريم»، بنحو ما يزيد على مليون زائر سنويًا، وذلك تحت رعاية الأنبا مرقس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى شبرا الخيمة، لذا تشهد فترة الاحتفالات تكثيفات أمنية بجميع مداخل الكنيسة.



ونوه بإقامة الكنيسة قداسات ونهضات روحية مسائية خلال أيام الصوم الـ١٥، بحضور مطران الإيبارشية وكهنة من مختلف الإيبارشيات.





خلّدت «ظهورات» البتول فى فترة الستينيات



كنيسة السيدة العذراء مريم فى منطقة الزيتون بالقاهرة، ليست أحد المزارات التى مرت بها العائلة المقدسة فى مصر، لكنها تعد من أشهر الكنائس التى يزورها الأقباط خلال فترة صوم السيدة العذراء، نظرًا لتخليدها «ظهوراتها» على قبابها. وبنيت كنيسة العذراء مريم بالزيتون عام ١٩٢٤ كشكل مصغر من كنيسة «أيا صوفيا» الشهيرة فى إسطنبول التركية، واستمدت شهرتها من «ظهورات» السيدة العذراء مريم على قبابها فى العام ١٩٦٨، حين فوجئ الأقباط مساء يوم الثلاثاء ٢ أبريل بتجلى «العذراء» فى أشكال روحية نورانية على قباب الكنيسة، ما أدى إلى تجمهر الآلاف من كل بقاع الجمهورية لرؤية ذلك التجلى. وعرف هذا الحدث بـ«تجلى العذراء»، ونظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العام الماضى، احتفالات خاصة بمناسبة مرور٥٠ عامًا على هذا الحدث.





أبوسرجة: زوار أكبر من مساحتها فى قلب مصر القديمة

على الرغم من صغر مساحتها التى بنيت عليها، تشهد كنيسة «أبوسرجة» الأثرية فى مصر القديمة حضورًا كبيرًا من الأقباط لاحتفالاتها السنوية بـ«صوم السيدة العذراء مريم». وكنيسة «أبوسرجة» الأثرية أو «الشهيدين سرجيوس وواخس» هى الكنيسة الأثرية المشيدة فوق المكان الذى أقامت فيه «العائلة المقدسة» أثناء رحلة الهروب، وبها مغارة الهروب عند الهيكل، وموقعها الحالى داخل مجمع الأديان فى القاهرة القديمة.





المغيثة:هنا نجا «يوحنا أبومقارة »

كنيسة السيدة العذراء مريم فى حارة الروم المعروفة باسم «العذراء المغيثة»، التى تقع فى منطقة الغورية بالقاهرة، هى واحدة من أقدم الكنائس الأثرية التى يتضمنها «مسار العائلة المقدسة»، وتحتفل بـ«صوم العذراء» من خلال قداسات ونهضات روحية يومية، ويزورها الكثير من الأقباط طلبًا لشفاعتها ونجدتها. وترجع شهرة كنيسة «العذراء المغيثة» من واقعة تاريخية، ففى عام ٩٠٧ ميلادية خلال عهد البابا خائيل الثالث، تعرض أحد أراخنة الأقباط فى عصر الدولة الطولونية اسمه «يوحنا أبومقارة» لظلم كبير، فتشفع بالسيدة العذراء وطلب منها أن تنجيه مما هو فيه، فتجلت له فى هيئة نورانية ووعدته بحل أزمته، ثم طلبت منه إعمار كنيستها التى اندثرت، موضحة له مكانها الحالى بـ«علامة»، وهى أنه سيجد نبات «الريحان» فى هذا المكان، وبالفعل تم تعمير الكنيسة التى سميت باسم «قصرية الريحان» و«العذراء المغيثة».





المحرق:الأطول استضافة ل «العائلة المقدسة »

يكتسب دير السيدة العذراء مريم بجبل المحرق فى أسيوط، شهرته عند الأقباط من كونه المكان الذى استضاف السيدة العذراء مريم والسيد المسيح ويوسف النجار لمدة ٦ أشهر كاملة. ويقيم الدير قداسات يومية صباحية ونهضات روحية مسائية خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، برعاية رئيسه الأنبا بيجول.







