الخميس 08 أغسطس 2019 الموافق 07 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم الشهري في فنزويلا خلال يوليو

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:32 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
قالت الهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة، الخميس، إن معدل التضخم الشهري في فنزويلا ارتفع في يوليوبعد شهرين متتاليين من الانخفاض، على الرغم من فرض قيود على السيولة النقدية يقول خبراء اقتصاديون إنها تفاقم أزمة اقتصادية.

وارتفعت أسعار المستهلكين 33.8% في يوليومن 24.8% في يونيو. وأدى تضخم جامح إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية في فنزويلا، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري ما يزيد قليلا على 3 دولارات.

وهاجر أكثر من 4 ملايين فنزويلي إلى الخارج بسبب عدم القدرة على شراء الغذاء والدواء.

وقال المشرع المعارض ألفونسو ماركوينا: "ما زلنا في تضخم جامح.. يمكنك أن تجد الغذاء، لكن الأسعار ليست في المتناول".

وبلغ التضخم السنوي في يوليو264872% انخفاضا من 445482% في يونيو، وهو ما يمثل هبوطا حادا من مستويات بلغت أكثر من مليون بالمئة في وقت سابق هذا العام.

وتمكنت حكومة الرئيس نيكولاس مادور الاشتراكية من خفض التضخم الجامح من خلال تشديد الاحتياطيات الإلزامية لدى البنوك وتقليل الائتمان المتاح للشركات.

ويقول خبراء اقتصاديون إن ذلك ساهم في تراجع حاد في النشاط الاقتصادي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن اقتصاد البلد العضو في منظمة أوبك سينكمش بنسبة 35% في 2019.

وفي مايو، أنهى البنك المركزي صمتا استمر قرابة 4 سنوات عن البيانات الاقتصادية الرسمية بأن نشر أرقاما تظهر أن معدل التضخم بلغ 33.8% في أبريل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

الداخلية: تحديد هوية منفذ حادث "معهد الأورام" الإرهابي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قليل.. بيان عاجل من الداخلية لكشف ملابسات انفجار معهد الأورام

منذ حوالي 8 ساعات

"الإفتاء" توضح الطريقة الصحيحة لتوزيع لحوم الأضاحى

منذ حوالي 3 ساعات

الداخلية: قتل 15 إرهابيا.. ومنفذ تفجير معهد الأورام يدعى عبد الرحمن خالد

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

مقطع صوتي لشقيق منفذ تفجير معهد الأورام مع إرهابي

إعلان المرشحين لحصد جوائز الأفضل بدورى الأبطال.. تعرف على موقف صلاح

الداخلية: تحديد هوية منفذ حادث "معهد الأورام" الإرهابي

ستوديو

أمينة خليل: أتمنى أن أكون زوجة وأم.. وهكذا أريد زوجي

أمينة خليل تكشف سر إتقانها لتعاطي المخدرات في "قابيل".. فيديو

ياسمينا تكشف طبيعة علاقتها بهاني شاكر وترد على منتقديها

أمينة خليل تكشف تفاصيل دورها في فيلم "لص بغداد".. فيديو

رياضة

قائمة النجم الساحلى في دورى أبطال أفريقيا 2019-2020

مدرب اليمن: أهدرنا العديد من الفرص أمام لبنان

المصري البورسعيدي يفوز على التقدم السعودي بخماسية نظيفة وديا

بيراميدز يحصل على رخصة الأندية المحترفة للمشاركة في البطولات الإفريقية

الرئيس نيوز

أول تعليق من الحكومة اليمنية على اشتباكات عدن

أحد إرهابيي "الأورام": خدنا التكليف من مسؤولي الإخوان فى تركيا والسودان

لأول مرة.. "العفو الدولية" تحذر من السفر إلى أمريكا

ننشر صورة منفذ تفجير معهد الأورام الإرهابى

منوعات

جملة بإعلان تسويقي تثير ردود فعل غاضبة في الكويت‎ (فيديو)

دراسة: المراوح أفضل وسيلة للصحة العامة وتقليل حرارة الجسم

علماء يحددون كمية القهوة لمن يعانى من الصداع

سبب تراكم الدهون في منطقة الأرداف

The remote server returned an error: (404) Not Found.

إسلام سياسي

خط سير السيارة الملعونة المستخدمة في تفجير "معهد الأورام" - فيديو

اعترافات الإرهابي "حسام عادل" فى عملية تفجير معهد الأورام - فيديو

مقطع صوتي لشقيق منفذ عملية "معهد الأورام" مع إرهابي

الإرهابي "عبدالرحمن محمود" يودع عائلته قبل تنفيذ عملية "معهد الأورام" - فيديو


زيت وسكر

إزالة 823 حالة تعدٍ على نهر النيل خلال أسبوع

بدء أعمال تطوير الري فى واحة سيوة

خطة عمل للحد من مخاطر الكوارث بين “الزراعة ” و”الفاو”

لـ”الفتة” فوائد عديدة.. تعرف عليها!

مقالات الرأي
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
ماجد حبته
فساد فى الأمم المتحدة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدي الارهاب
المزيد

الثقافة

ثقافة جنوب سيناء تناقش "التسامح في الإسلام"

"بتانة" تتعاقد مع الدكتورة رضوى فرغلي كمسشارة نفسية للمؤسسة

"الناشرين المصريين" يطالب المشاركين بمعرض عمان بتجهيز طرود الكتب

ختام ورشة "التحرير الصحفي للمواقع الإلكترونية" بقصور الثقافة

صفحتنا ع الفيس بوك