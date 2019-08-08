ارتفاع معدل التضخم الشهري في فنزويلا خلال يوليو

قالت الهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة، الخميس، إن معدل التضخم الشهري في فنزويلا ارتفع في يوليوبعد شهرين متتاليين من الانخفاض، على الرغم من فرض قيود على السيولة النقدية يقول خبراء اقتصاديون إنها تفاقم أزمة اقتصادية.



وارتفعت أسعار المستهلكين 33.8% في يوليومن 24.8% في يونيو. وأدى تضخم جامح إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية في فنزويلا، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري ما يزيد قليلا على 3 دولارات.



وهاجر أكثر من 4 ملايين فنزويلي إلى الخارج بسبب عدم القدرة على شراء الغذاء والدواء.



وقال المشرع المعارض ألفونسو ماركوينا: "ما زلنا في تضخم جامح.. يمكنك أن تجد الغذاء، لكن الأسعار ليست في المتناول".



وبلغ التضخم السنوي في يوليو264872% انخفاضا من 445482% في يونيو، وهو ما يمثل هبوطا حادا من مستويات بلغت أكثر من مليون بالمئة في وقت سابق هذا العام.



وتمكنت حكومة الرئيس نيكولاس مادور الاشتراكية من خفض التضخم الجامح من خلال تشديد الاحتياطيات الإلزامية لدى البنوك وتقليل الائتمان المتاح للشركات.



ويقول خبراء اقتصاديون إن ذلك ساهم في تراجع حاد في النشاط الاقتصادي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن اقتصاد البلد العضو في منظمة أوبك سينكمش بنسبة 35% في 2019.



وفي مايو، أنهى البنك المركزي صمتا استمر قرابة 4 سنوات عن البيانات الاقتصادية الرسمية بأن نشر أرقاما تظهر أن معدل التضخم بلغ 33.8% في أبريل.