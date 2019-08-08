انهيار الائتلاف الحكومي في إيطاليا

أعلن ماتيو سالفيني، الرجل القوي في الحكومة الإيطالية وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، مساء الخميس، انهيار الائتلاف الحكومي، مطالبًا بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أسرع وقت ممكن.



وقال سالفيني في بيان صدر في ختام سلسلة لقاءات بين عدد من القادة السياسيين: ”لنذهب فورًا إلى البرلمان لإبلاغه بأنّه لم تعد هناك أغلبية، ولنعد الكلمة سريعًا إلى الناخبين“.