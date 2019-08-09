دراسة: مضادات الاكتئاب تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

توصلت دراسة جديدة إلى أن بعض مضادات الاكتئاب قد تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقًا لما جاء بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



ووجدت الدراسة التي أجريت على 938000، شخص، أن الأدوية المضادة للاكتئاب يمكن أن تساعد بشكل كبير في حماية المخ من السكتات الدماغية.



وأفاد الأطباء، أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب غالبًا ما يكون لديهم مخاطر مرتفعة لأمراض القلب والسكتة الدماغية، ومع ذلك لا يزال الباحثون في جامعة "ماكجيل" في كندا غير متأكدين من سبب وجود هذا الرابط.



وأشار الباحثون، إلى أنه تتزايد معدلات الوصفات الطبية لمضادات الاكتئاب بثبات، حيث يتزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية.



وذكرت نتائج الدراسة، أن بعض مضادات الاكتئاب تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 12 ٪.