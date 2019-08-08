السعودية تحقق سعرًا قياسيًا عالميًا لتوليد الكهرباء من الرياح

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن تحقيقها السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في توليد طاقة الرياح.



وكشفت عن تحقيق مشروع محطة دومة الجندل لتوليد طاقة الرياح بسعة 400 ميجاوات رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لهذا النوع من المشاريع عند الإغلاق المالي.



وسجل سعر تكلفة إنتاج الكهرباء البالغ (1.99 سنتكيلووات ساعة) رقمًا قياسيًا جديدًا على مستوى العالم، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في إمكانات السعودية كمركز لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.



وكان الائتلاف الفائز بمشروع تطوير محطة دومة الجندل الذي يضم شركتي "إي دي إف رينوبلز" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" قد قدم العرض الأكثر تنافسية والبالغ (2.13 سنتكيلووات ساعة) عند مرحلة تقديم العطاءات في يوليو 2018.



وتقع محطة دومة الجندل في منطقة الجوف على بعد 896 كيلومترًا شمالي العاصمة السعودية الرياض.



وهو السعر الأقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمشاريع طاقة الرياح في ذلك الوقت.



كما أعلن ائتلاف الشركتين عن اكتمال تمويل مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، بدعم من عدد من المصارف السعودية والعالمية، إذ تبلغ تكلفة المحطة 500 مليون دولار.