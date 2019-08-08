مقاتلات أمريكية وكندية تعترض قاذفات نووية روسية فوق ألاسكا

اعترضت طائرات أمريكية وكندية، قاذفتين روسيتين نوويتين بعيدتي المدى قبالة سواحل ألاسكا في وقت سابق اليوم الخميس.



وكشفت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية في بيان مساء اليوم عن اعتراض طائرتين أمريكيتين من طراز F-22 ومقاتلين كنديين من طراز CF-18 لقاذفتي القنابل الروسيتين من طراز Tu-95 ذات القدرة النووية بعد أن دخلتا قرب المجال الجوي لمنطقة ألاسكا.



وشدد البيان على أن الطائرتين الروسيتين بقيتا في المجال الجوي الدولي ولم تدخل أبدا أراضي الولايات المتحدة أو كندا، وذلك وفق قناة "CNN" الأمريكية.



وأشارت القناة إلى أن هذا الاعتراض العسكري للمقاتلات الروسية يأتي في وقت معقد في العلاقات الأمريكية الروسية.



ويقول المسؤولون الأمريكيون إن القاذفات والطائرات الروسية حلقت في المنطقة عدة مرات في السنة خلال السنوات القليلة الماضية، وتم اعتراضها بالمثل بواسطة الطائرات الأمريكية أو الكندية.



ويأتي حادث اليوم بعد أن حددت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) طائرتي استطلاع روسيتين تابعتين للحرب البحرية المضادة للغواصات دخلت المنطقة نفسها الأسبوع الماضي، حيث ظلت الطائرات الروسية في المجال الجوي الدولي غرب البر الرئيسي في ألاسكا ولم تدخل في أي وقت من الأوقات المجال الجوي للولايات المتحدة.

