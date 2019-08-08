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اقتصاد

بيانات صينية تقود الأسهم الأوروبية لأفضل أداء في شهرين

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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سجلت الأسهم الأوروبية أفضل أداء ليوم واحد في شهرين تقريبا الخميس، بعد أن ساعدت بيانات تجارية إيجابية من الصين واستقرار في عملتها على تهدئة بعض المخاوف بشأن الركود والمزيد من التصعيد في التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.7%، موسعا مكاسبه من الجلسة السابقة وسط موجة صعود في أسواق الأسهم العالمية بعد أيام من اضطرابات أثار تصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأغلقت كل المؤشر الرئيسية في أوروبا مرتفعة أكثر من 1% رغم أن خسائر لأسهم شركات بريطانية جرى تداولها بدون الأحقية في توزيعات الأرباح قيدت مكاسب المؤشر فايننشال تايمز في بورصة لندن.

وأظهرت بيانات أن صادرات الصين في يوليو ارتفعت بأسرع وتيرة منذ مارس في حين أن هبوطا في الواردات لم يكن سيئا بالدرجة التي كانت متوقعة وهو ما هدأ القلق من أن الحرب التجارية المتصاعدة ستدفع العالم إلى الركود.

وقاد مؤشرا قطاعي التكنولوجيا والموارد الأساسية المكاسب مع صعودهما 2.48% و2.47% على الترتيب، وارتد مؤشر الموارد الأساسية عن سلسلة خسائر استمرت 11 جلسة متتالية هبط فيها حوالي 16%.

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