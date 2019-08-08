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اقتصاد

مصر تطرح عطاء لأذون خزانة باليورو لأجل عام بقيمة 610 ملايين يورو

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:16 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن مصر ستطرح عطاء لأذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام واحد بقيمة 610 ملايين يورو في 19 من أغسطس الجاري.

وأضاف أن موعد تسوية العطاء سيكون 20 أغسطس الجاري مع حد أدنى للعروض قدره 100 ألف يورو.

وأعلن البنك المركزي المصري، في يونيو الماضي، أنه سدد نحو 406 ملايين دولار للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير Afrexim Bank في نهاية مايو 2019.

كما أصدر البنك المركزي تقريرًا حديثًا عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أعلن خلاله عن تفاصيل الدين الخارجي بنهاية سبتمبر 2018، والذي سجل نحو 93.1 مليار دولار بنهاية الفترة، مرتفعًا بنسبة 0.5%، مقارنة بنحو 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2018.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع صافي مدفوعات القروض والتسهيلات بنحو 0.7 مليار دولار، في حين انخفضت معظم عملات الاقتراض، مقابل الدولار بنحو 0.2 مليار دولار.

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