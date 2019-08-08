"بتانة" تتعاقد مع الدكتورة رضوى فرغلي كمسشارة نفسية للمؤسسة

تعاقدت مؤسسة بتانة الثقافية مع الدكتورة رضوى فرغلي كمستشارة نفسية للمؤسسة؛ رغبة منها في تطوير المحتوى العربي كأحد أهدافها الاستراتيجية.



وأعلن الدكتور عاطف عبيد، رئيس المؤسسة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تلك الخطوة تعكس قناعة بتانة بأهمية تفعيل العلاقة التاريخية بين علم النفس والإبداع.



والدكتورة رضوى فرغلي حاصة على درجة الدكتوراه في علم النفس، تخصص علم نفس إكلينكي – اجتماعي، ومحللة نفسية واستشارية علاج نفسي، كما أنها عضو الجمعية المصرية للتحليل النفسي، وعضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس، ومتخصصة في العلاقات الزوجية والجنسية، والاضطرابات النفسية للأطفال والمراهقين.



ولها عدة كتب وهي: "عين ثالثة: استشارات نفسية وزوجية" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2017، و"على طرف منديل" عن دار أوراق للنشر 2015، "أطفال الشوارع: الجنس والعدوانية، دراسة نفسية" عن الدار المصرية اللبنانية 2012، "بغاء القاصرات" عن دار المحروسة 2007.