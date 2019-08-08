الخميس 08 أغسطس 2019 الموافق 07 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

واردات الصين النفطية ترتفع بنسبة 14% فى يوليو

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
ads
أظهرت بيانات من الجمارك، الخميس، أن واردات الصين من النفط الخام في يوليوارتفعت 14% عن مستواها قبل عام مع قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج وسط تعافي هوامش الربح.

وبلغ حجم شحنات الخام التي وصلت إلى الصين الشهر الماضي 41.04 مليون طن، ما يعادل 9.66 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك.

ويقارن ذلك مع 9.63 مليون برميل يوميًا في يونيو، و8.48 مليون برميل يوميًا في يوليو2018.

وأظهرت البيانات أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، اشترت 285.64 مليون طن من الخام في الأشهر السبعة الأولى من 2019، أو نحو 9.84 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 9.5% على الفترة نفسها من العام الماضي.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

مقطع صوتي لشقيق منفذ تفجير معهد الأورام مع إرهابي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. الأسلحة المضبوطة في أوكار المتورطين بتفجير معهد الأورام

منذ يوم

فضيحة جديدة لمعتز مطر.. تحرش بأحد شباب قناة الشرق وهدده بالفصل

منذ أقل من ساعتين

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

مقطع صوتي لشقيق منفذ تفجير معهد الأورام مع إرهابي

إعلان المرشحين لحصد جوائز الأفضل بدورى الأبطال.. تعرف على موقف صلاح

الداخلية: تحديد هوية منفذ حادث "معهد الأورام" الإرهابي

ستوديو

ياسمينا: سأخوض تجربة التمثيل في هذه الحالة

أمينة خليل: أتمنى أن أكون زوجة وأم.. وهكذا أريد زوجي

أمينة خليل تكشف سر إتقانها لتعاطي المخدرات في "قابيل".. فيديو

ياسمينا تكشف طبيعة علاقتها بهاني شاكر وترد على منتقديها

رياضة

مودريتش يهدد انتقال نيمار إلى الميرنجي

قائمة النجم الساحلى في دورى أبطال أفريقيا 2019-2020

مدرب اليمن: أهدرنا العديد من الفرص أمام لبنان

المصري البورسعيدي يفوز على التقدم السعودي بخماسية نظيفة وديا

الرئيس نيوز

بالفيديو.. من أين انطلقت سيارة الإرهابي منفذ انفجار "معهد الأورام"؟

أول تعليق من الحكومة اليمنية على اشتباكات عدن

أحد إرهابيي "الأورام": خدنا التكليف من مسؤولي الإخوان فى تركيا والسودان

لأول مرة.. "العفو الدولية" تحذر من السفر إلى أمريكا

منوعات

جملة بإعلان تسويقي تثير ردود فعل غاضبة في الكويت‎ (فيديو)

دراسة: المراوح أفضل وسيلة للصحة العامة وتقليل حرارة الجسم

علماء يحددون كمية القهوة لمن يعانى من الصداع

سبب تراكم الدهون في منطقة الأرداف

The remote server returned an error: (404) Not Found.

إسلام سياسي

خط سير السيارة الملعونة المستخدمة في تفجير "معهد الأورام" - فيديو

اعترافات الإرهابي "حسام عادل" فى عملية تفجير معهد الأورام - فيديو

مقطع صوتي لشقيق منفذ عملية "معهد الأورام" مع إرهابي

الإرهابي "عبدالرحمن محمود" يودع عائلته قبل تنفيذ عملية "معهد الأورام" - فيديو


زيت وسكر

إزالة 823 حالة تعدٍ على نهر النيل خلال أسبوع

بدء أعمال تطوير الري فى واحة سيوة

خطة عمل للحد من مخاطر الكوارث بين “الزراعة ” و”الفاو”

لـ”الفتة” فوائد عديدة.. تعرف عليها!

مقالات الرأي
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
ماجد حبته
فساد فى الأمم المتحدة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدي الارهاب
المزيد

الثقافة

ثقافة جنوب سيناء تناقش "التسامح في الإسلام"

"بتانة" تتعاقد مع الدكتورة رضوى فرغلي كمسشارة نفسية للمؤسسة

"الناشرين المصريين" يطالب المشاركين بمعرض عمان بتجهيز طرود الكتب

ختام ورشة "التحرير الصحفي للمواقع الإلكترونية" بقصور الثقافة

صفحتنا ع الفيس بوك