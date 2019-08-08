واردات الصين النفطية ترتفع بنسبة 14% فى يوليو

أظهرت بيانات من الجمارك، الخميس، أن واردات الصين من النفط الخام في يوليوارتفعت 14% عن مستواها قبل عام مع قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج وسط تعافي هوامش الربح.



وبلغ حجم شحنات الخام التي وصلت إلى الصين الشهر الماضي 41.04 مليون طن، ما يعادل 9.66 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك.



ويقارن ذلك مع 9.63 مليون برميل يوميًا في يونيو، و8.48 مليون برميل يوميًا في يوليو2018.



وأظهرت البيانات أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، اشترت 285.64 مليون طن من الخام في الأشهر السبعة الأولى من 2019، أو نحو 9.84 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 9.5% على الفترة نفسها من العام الماضي.