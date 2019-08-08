إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالعمرانية

أصيب 5 أشخاص، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب معاكسة فتاة بالعمرانية.



ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وإصابة 5 أشخاص، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب معاكسة فتاة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة وضبط 6 أشخاص من طرفي المشاجرة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

