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مصر

جمارك مطار القاهرة تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن عقب عودتهم

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:13 م
جريدة الدستور
محمود السعدى
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تستعد السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي، لعودة ضيوف بيت الله الحرام من الأراضي الحجازية، والذي سيبدأ الجسر الجوى لنقل الحجاج رأبع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، والتى تشهد كثافة ركابية هائلة خلال فترة زمنية قصيرة، بالإضافة لزيادة الوفود الركابية والسياحية الوافدة لمطار القاهرة خلال الأونة الأخيرة.

وقام مسئولو الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، بزيادة أعداد مأموري الجمارك وتوزيع بشكل مناسب على الصالات التي سشتهد وصول ضيوف الرحمن؛ لعدم التكدس والازدحام داخل وخارج الصالات، كما سيتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة للحجاج دون المساس بقوانين الجمارك المصرية.

ونسق مسئولى السلطات الجمركية بمطار القاهرة مع الجهات الأمنية والحجر الصحي والعلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران؛ لتذليل كافة العوائق وحل المشكلات، التي ربما تواجه ضيوف بيت الله الحرام أثناء إنهاء إجراءات وصولهم، فضلا على توفير كافة الأجهزة والمعدات؛ للكشف على حقائب الحجاج؛ لمنع اندساس عصابات التهريب بين ضيوف الرحمن.

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