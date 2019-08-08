خبير أمني يكشف دور المواطنين في القبض علي منفذي "تفجير الأورام"

قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة اكسترا نيوز الاخبارية، تعليقًا على بيان وزارة الداخلة الخاص بالكشف عن هوية منفذي حادث المعهد القومي للأورام، إن الداخلية قامت بجهود كبيرة للكشف عن هوية منفذي الحادث، موضحًا أن تعاون المواطنين مع الوزارة شكل عامل كبير في التوصل للمتهمين.



وناشد "علام" خلال حديثه، المواطنين للتأكد من هوية مستأجري الشقق السكنية الجديدة، لأن العناصر الارهابية تقوم باستأجارها لتنفيذ مخططاتها الارهابية.



وكانت وزارة الداخلية كشفت عن هوية الإرهابي مرتكب حادث معهد الأورام، معلنة في الوقت ذاته عن مصرع عدد من عناصر تنظيم حسم الإرهابي.



وذكرت وزارة الداخلية أن منذ الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام هو "عبدالرحمن خالد محمود"، وهو هارب من أمر ضبطه وإحضاره على ذمه إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ"طلائع حسم"، وتم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء التي عثر عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من أفراد أسرته.



وتوصلت عمليات فحص وتتبع السيارة المستخدمة في الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ، وصولا لسيرها عكس الاتجاه عن طريق الخطأ بشارع كورنيش النيل وحتى مكان الحادث.



وكان حادث إرهابي قد وقع أمام معهد الأورام بعد انفجار سيارة ملاكى محملة بالمتفجرات، كانت تسير في عكس الاتجاه، أمام المعهد، وأدى الحادث إلى 20 حالة وفاة و47 مصابا.

