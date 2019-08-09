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فى خدمتك.. كيف تحصل على خدمة الإسعاف النهرى؟

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:57 ص
كيف تحصل على خدمة
كيف تحصل على خدمة الإسعاف النهرى
مرام سعيد
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يتوافد المواطنون في الأجازات على المراكب النيلية، لذا ستشهد هذه المراكب خلال أيام عيد الأضحى المبارك إقبال شديد من الكبار والصغار.. ونقلا عن موقع هيئة الإسعاف المصرية نقدم لكم تعريف بخدمة الإسعاف النهري وكيفية طلبه:

الإسعاف النهري هو البديل الاستراتيجي للإسعاف البري، فهو وسيلة هامة للتغلب على الاختناقات المرورية التي تطيل زمن النقل، وأصبحت هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تقدمها هيئة الإسعاف المصرية.

وعن آلية استخدام تلك الخدمة يعتمد على الاتصال برقم الإسعاف ١٢٣.

وعن الهدف منها هو:
- هو تحقيق شعار هيئة الإسعاف "أينما تكون تجدنا فى خدمتك".
- إلى جانب الوصول بالخدمات الإسعافية إلى الأماكن التي لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليها، مثل الجزر الممتدة داخل نهر النيل والفنادق العائمة.
- البحث عن بدائل في توفير النقل الآمن للمصابين، واختصار زمن الخدمة في ظل الاختناقات المرورية الحالية فى أوقات الذروة والتى تحول دون سرعة نقل المرضى والمصابين، وهناك عدد كبير من المستشفيات والمؤسسات الطبية القريبة من نهر النيل، وهو ما يسهل مهمة الوصول لها فى وقت قياسى باستخدام الإسعاف النهرى.
- تستخدم في تأمين الرياضات النيلية مثل التجديف، وفى حالات الرحلات النيلية بالمراكب السياحية يتم التنسيق مع الهيئة بإرسال البيانات إلى إدارة الإسعاف النهري وتحديد موعد التحرك لضمان التأمين الطبي.​

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