صراع سعودي للتعاقد مع علي معلول

كشفت تقارير صحفية سعودية أن الدولي التونسي، علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي،عاد للظهور علي طاولة مفاوضان الأندية السعودية، التي ترغب في ضمه قبل انطلاق الموسم الجديد.



بحسب تقارير صحفية سعودية، فإن ناديي أهلي جدة والنصر، قد كشفا عن رغبتهما فى استقدام الدولي التونسي، والذي قدم موسمًا مميزًا مع ناديه القاهري.



و توج علي معلول، هدافًا للشياطين الحمر، في موسم 2018-19 بالدوري الممتاز، الذي توج به الأهلي في النهاية بفارق 8 نقاط عن الغريم التقليدي، الزمالك.



من جانبها، أعلنت إدارة القلعة الحمراء تمسكها باللاعب، وعدم النية فى التفريط به خلا لالفترة المقبلة، أيًا كانت المغريات.