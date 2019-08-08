الأهلي السعودي يرغب في ضم مدافع الترجي التونسي

أكدت إدارة النادي الأهلي السعودي انها تبحث عن مدافع أجنبي مميز يسد الثغرة الدفاعية التي يعاني منها الفريق وظهرت خلال كلاسيكو الهلال بدوري أبطال آسيا.



وخسر الأهلي من الهلال بنتيجة 4-2 في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري الأبطال بالمباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبدالله الدولي “الجوهرة المشعة”.



وذكرت إذاعة “شمس أف أم” التونسية، أن نادي أهلي جدة قد قدم عرضًا لضم مدافع الصفاقسي نسيم هنيد حيثُ أبدت الإدارة استعدادها لدفع البند المتواجد في عقد اللاعب والبالغ مليون يورو.



وأشارت الإذاعة التونسية أن مباراة نهائي كأس تونس ستكون الأخيرة للاعب نسيم هنيد البالغ من العمر 22 سنة، مع الصفاقسي حيثُ سيرحل بشكل مؤكد.