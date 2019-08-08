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عالم

رئيس وزراء باكستان يطالب بتفادي حدوث "إبادة جماعية" لمواطني كشمير

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:42 م
رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
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طالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الخميس المجتمع الدولي بالمساهمة في تفادي حدوث إبادة جماعية لأهالي كشمير.
ووصف خان خطوة الهند لإلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير "المحتلة" بـ"الخطأ التاريخي"، موضحًا أنها ستعطي دفعة جديدة للكشميريين في كفاحهم المشروع، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
كما أعرب عن مخاوف بلاده حيال تدهور الوضع في جامو وكشمير إثر رفع الحظر، لافتًا إلى أنه قد تكون هناك "عملية كاذبة" لإلقاء اللوم على باكستان، مؤكدًا أن حكومته ستبذل أقصى جهودها في هذا الشأن، بما فيها: إثارة قضية كشمير في جميع المحافل الدولية، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية لطعن قرار الهند، إلى جانب التواصل مع عواصم العالم.
وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أن نزاع كشمير لا يمكن حله عبر الحرب، فكلا البلدين تمتلكان الأسلحة النووية، وفي حال اندلعت الحرب، سيصعب السيطرة عليها، مُضيفًا أن إلغاء الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير جاء في ضوء أيديولوجية حزب "بهاراتيا جانتا" الحاكم في الهند، التي تقوم سياسته على أساس العنصرية والتطهير العرقي للمسلمين.

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