رئيس نابولي يُحمل أندية إنجلترا مسئولية جنون الميركاتو

حمل أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي، ارتفاع أسعار اللاعبين في السنوات الأخيرة إلى الدوري الإنجليزي، مشددًا على أن الأندية الإنجليزية هي السبب وراء ذلك، نظرًا لما تمتلكه من أموال طائلة.



وقال دي لورينتيس في تصريحات أبرزها موقع توتو ميركاتو "مشكلة زيادة تكلفة اللاعبين بسبب إنجلترا، لأنهم يمتلكون الكثير من المال بشكل أكبر من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا".



وأضاف "إذا كان النادي الإنجليزي تحت تصرفه 800 مليون جنيه إسترليني، فلن تكون مشكلة لديه في تقديم عروض بقيمة 80 أو 90 أو 100 مليون للاعب واحد فقط".



وتابع "عقد كاليدو كوليبالي يحتوي على شرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو، في إنجلترا تعرفون أن بإمكانهم إنفاق 92 مليون يورو من أجل ضم لاعب نستطيع ضمه لنابولي مقابل 25 أو 30 مليون يورو بحد أقصى".



وختم دي لورينتيس حديثه بقوله "صفقة هاري ماجواير كلفت مانشستر يونايتد 93 مليون يورو، أعتقد أنني سأبيع كوليبالي بـ 250 مليون يورو".