«صكوك ديلفري».. كيف يسّرت الأوقاف على المسلمين المشاركة في الأضاحي؟



من باب حرصها على تيسير التكافل الاجتماعي، وتسهيلًا منها على المسلمين القيام بشرائع دينهم، أطلقت وزارة الأوقاف ولأول مرة، خدمة جديدة "صكوك ديلفري" التي من خلالها يتم توصيل صكوك الأضاحي للمواطنين إلى منازلهم عبر مندوبي الوزارة.



"الدستور" تحدثت مع أوائل المستخدمين لهذه الخدمة "الديلفري" الجديدة لرصد أهم سماتها، وكيف وفّرت عليهم وقتًا وجهدًا في القيام بواحدة من سنن الشريعة الإسلامية.



المواطنين: أسهل وأضمن



عطيات أحمد، 60 عامًا، ربة منزل، تقطن حي المندرة بمحافظة الإسكندرية، تقول "نظرًا لكبر سني وإصابتي بالآم العمود الفقري لم أستطع الذهاب إلى منافذ بيع الآضاحي بنفسي، وفي نفس الوقت الوقت أردت شراء أضحية من مصدر موثوق به، لذا سعدت كثيرًا عند سماعي بتوفير الأوقاف لصكوك الأضاحي إلى المنازل، واتصلت برقم أوقاف الإسكندرية، وحددت الموعد المناسب، وبالفعل وجدت مندوب الوزارة يطرق باب منزلي ويحصل ثمن الصك الذي لم يتعد 1800 جنيه، ومنحني إيصالًا بقيمة هذا المبلغ".



في بيان أعلنته وزارة الأوقاف أشار إلى أنه تم توصيل عدد 15 صكًا خلال اليوم الأول من بدء الخدمة في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية، فيما بلغ إجمالي حصيلة مبيعات صكوك أضاحي وزارة الأوقاف 21 مليون 920 ألفا و400 جنيه حتى الآن.



كما أضافت الوزارة خلال هذا البيان أن غرفة العمليات تلقت ما يزيد على 300 اتصال تليفوني، وطلب عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف «أوقاف أونلاين»، لصك أضحية الأوقاف، وترجمت هذه الطلبات إلى 350 صكًّا، تم تحصيلها بالكامل.



"أفضل ما في صكوك أضاحي الأوقاف، أنه يتم تخصيصها بالكامل للفقراء والمساكين"، كلمات الحاج محمود أسعد، 45 عامًا، مهندس بترول، وأحد مستخدمي هذه الخدمة، والذي أكد أنه اعتاد على الذبح سنويًا، ولكن في السنوات الأخيرة، ونتيجة سفره إلى الخارج معظم الوقت لجأ لاستخدام صكوك الأضاحي "الذبح بالوكالة"، والتي لم يرى خيرًا من وزارة الأوقاف للقيام بها، إلى أن سمع بتوفير وزارة الأوقاف خدمة "الصكوك الديلفري"، الأمر الذي دفعه إلى إرسال مبلغ الصك إلى والدته بالقليوبية، لتقوم بدورها بتسليمهم لمندوب الوزارة، واستلام إيصال بمبلغ صك الأضحية، وهو ما حدث بالفعل، وبشكل سريع ومنظم -على حد قوله-.

وأشار "أسعد"، إلى أن هذه الخدمة وفرت عليه عناء السفر لذبح الأضحية، كما وفرت على والدته المسنّة الذهاب إلى منافذ بيع صكوك الأضاحي بالأوقاف، مختتمًا حديثه بأن وزارة الأوقاف هي مصدر ثقة لجميع المسلمين، وضمانًا لوصول لحوم هذه الأضاحي للفقراء.



الأوقاف: إقبال على الخدمة غير مسبوق



في الإسكندرية، يقول الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة، إنّ خدمة الصكوك الدليفري تتم عن طريق رقم الهاتف الخاص بأحد قيادات المديرية على تتر أخبار قناة الإسكندرية الفضائية، للتيسير على المواطنين الراغبين في المشاركة في دفع الصكوك، مضيفًا أن المديرية بالإسكندرية حققت رقم قياسي في جمع ٤١١٠ صكوك للأضحية، منوهًا أن المديرية لديها العزم على تخطي تسعة مليون جنيه صكوك بما يساوي ٥٠٠٠ صك على الأقل.



ربيع حسين، 53 عامًا، مدرس عام بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، مصري آخر من بين مستخدمي الخدمة الجديدة، يوضح أن استخدام وزارة الأوقاف لمثل هذه الخدمة كان ضروريًا، للتيسير على المواطنين، وبالتالي إتاحة الفرص لزيادة أعداد الصكوك المباعة نظرًا لسهولة شراؤها.



وتابع "حسين" إلى أنه تعاون مع شقيق زوجته بشراء صك الأضحية الديلفري "مقاسمة"، مستبدلينها بالطريقة العادية للذبح، موضحًا أنهم وجدوا شراء الصكوك بهذه الطريقة أسهل وأوفر وأكثر ضمانًا لوصول الأضحية لمستحقيها، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تشجيع باقي أفراد العائلة، والأصدقاء لاستخدام تلك الطريقة.



جاير طايع: وفرناها استجاية لشكاوى كبار السن



في تصريحاته الخاصة "للدستور" يقول جابر طايع رئيس القطاع الدينى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف أن الوزارة استحدثت " الصكوك الديلفري" استجابة للشكاوى العديدة التي وردت إليها من بعض كبار السن بعدم قدرتهم على الانتقال لمنافذ بيع صكوك الأضاحي الخاصة بالوزارة، مؤكدًا على أن إرسال مندوبي وزارة الأوقاف إلى منازل المواطنين يعزز الثقة المتبادلة بين المواطن والوزارة كما يٌيسر على المواطن القيام بشرائع دينه، وبذات الوقت حرصت الوزارة حسب توضيحه على ضمان عدم تزوير إيصالات الاستلام التي طبع عليها علامة مائية خاصة يصعب معها التزوير، كما أشار طايع إلى نجاح هذه التجربة الذي ظهر من خلال المعدلات المرتفعة لشراء صكوك الأضاحي الديلفري.



ومن المعروف أن المشروع القومى لصكوك الأضاحى يوفر خدمة التوصيل للمنازل عن طريق إرسال رسالة طلب صك على الرقم 01001931849 التابع لوزارة الأوقاف المشرفة على المشروع أو التسجيل عبر الرابط، الخاص بالوزارة.



مختار جمعة وزير الأوقاف صرح ببيان له، أن مشروع وزارة الأوقاف لصكوك الأضاحي بشكل عام يسهم بقوة في قطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي كانت تستغل مثل هذه المناسبات في محاولة استقطاب عناصر جديدة أو مؤيدين تحت مظلة أعمال الخير، في حين تعمل وزارة الأوقاف الآن على توصيل العطاء إلى مستحقيه الحقيقيين بكل عزة وكرامة، ودون أي مقابل".



